2018-08-22T14:37:33+03:00
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Моя Мишель на крыше Hi-Hat

31 августа большой концерт
Степан СТЕПАНОВ
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Моя Мишель.Моя Мишель.
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Моя Мишель - модный и смелый танцевальный поп с магнетическим голосом Тани Ткачук и душещипательными текстами. Свой музыкальный стиль участники группы называют «незамороченным дальневосточным» и поют про Мидаса и Тарантино.

- Если бы я знала, откуда берутся все эти образы, ходила бы в этот магазин ежедневно, - смеется Таня. - Это всё химия, нерегулируемые процессы мозга и сердца, плюс что-то извне.

Крыша Hi-Hat

Санкт-Петербург, ст. м. Петроградская, Аптекарский пр., 4

Двери откроются в 18:00. Начало концерта в 20:00

Дата: 31.08.2018

Время: 18:00

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