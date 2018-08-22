Моя Мишель на крыше Hi-Hat
31 августа большой концерт
Моя Мишель.
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Моя Мишель - модный и смелый танцевальный поп с магнетическим голосом Тани Ткачук и душещипательными текстами. Свой музыкальный стиль участники группы называют «незамороченным дальневосточным» и поют про Мидаса и Тарантино.
- Если бы я знала, откуда берутся все эти образы, ходила бы в этот магазин ежедневно, - смеется Таня. - Это всё химия, нерегулируемые процессы мозга и сердца, плюс что-то извне.
Крыша Hi-Hat
Санкт-Петербург, ст. м. Петроградская, Аптекарский пр., 4
Двери откроются в 18:00. Начало концерта в 20:00
Дата: 31.08.2018
Время: 18:00