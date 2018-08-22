Телеканал ТНТ снял в рекламе ситкома «Деффчонки» обычных зрительниц

СЕГОДНЯ 14:46 2018-08-22T14:45:51+03:00

Телеканал ТНТ в Санкт-Петербурге организовал конкурс в социальной сети «Вконтакте» «Так вышло, что мы как Деффчонки».

Чтобы принять участие в конкурсе, девушкам нужно было выложить в сеть фотографию вместе с двумя подругами

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К старту пятого сезона сериала «Деффчонки» телеканал ТНТ в Санкт-Петербурге организовал конкурс в социальной сети «Вконтакте» «Так вышло, что мы как Деффчонки». Чтобы принять участие в конкурсе, девушкам нужно было выложить в сеть фотографию вместе с двумя подругами, написать, чем они похожи на героинь «Деффчонок» и почему дружат.

«Идея пришла спонтанно, на проведение конкурса у нас было всего 4 дня, мы запустили его в 11 городах России. За эти 4 дня Петербурге в конкурсе приняли участие 24 компании девчонок и только у нас в городе заявку оставила компания молодых людей» - сообщили в питерском представительстве ТНТ.

12 августа телеканал определил самую крутую компанию «Деффчонок» - победительницей стала Вероника Коцур и её подруги Саманта и Полина. Девочки специально организовали фотоссесию в образе «Деффчонок» и оставили креативную заявку на конкурс.

Коцур Вероника, победительница конкурса:

«Никогда в подобных конкурсах не участвовала, но увидев какой приз обещают за победу (спасибо организаторам!) - решила рискнуть. В голове родилась идея: обыграть образы главных героинь и посмеяться над (нашими) женскими слабостями, признаться в маленьких грехах. Текст заявки мы подали как "личное дело" каждой из преступниц. Когда я поделилась своими задумками с подругами, они сразу же меня поддержали, предложили свои идеи, и буквально на следующий день мы уже собрались для обсуждения. Сочиняли, импровизировали - шутки рождались в процессе, одновременно с этим, искали подходящие локации для фото. Только ночью мы разместили нашу заявку. Чувство юмора и самоирония победили!»

На следующий день ТНТ организовал для победительниц профессиональную фотосессию и теперь все могут увидеть ситиборды в Санкт-Петербурге, где новый сезон «Деффчонок» рекламируют простые девчонки из Санкт-Петербурга.