2018-08-22T18:02:37+03:00
Спорт

Сергей Семак пожелал удачи «убийце с лицом младенца», но не в противостоянии с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Мольде»
Светлана ГОЛУБ
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Полузащитник Зенита Роберт Мак накануне матча с Мольде. Фото: ФК ЗенитПолузащитник Зенита Роберт Мак накануне матча с Мольде. Фото: ФК Зенит
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Накануне матча Зенита с норвежским клубом Мольде в рамках плей-офф Лиги Европы, который состоится в Санкт-Петербурге 23 августа в Санкт-Петербурге, прошла традиционная пресс-конференция, на которой также присутствовал полузащитник Зенита Роберт Мак.

- Мы должны продолжить начатый путь в Лиги Европе, - заявил Роберт. - Мы сумели выйти из непростой ситуации, сумели победить в ответном матче с минским «Динамо». Что касается «Мольде», я не могу сказать, что знаю этого соперника очень хорошо, но знаю, что это непростой соперник. Поэтому мы будем отталкиваться от своих сил, обыгрывать, чтобы осуществить свою цель и пробиться на групповой этап Лиги Европы. Конечно, мы хотим завтра победить, но вы сами видели, что окончательный результат достигается в ответном матче. Мы хотим победить, чтобы комфортно чувствовать себя в гостях.

Напомним, с Мольде 23 августа из-за травмы не сыграет Кристиан Нобоа и Леандро Паредес - у него дисквалификация.

- Будем думать, кто сможет выйти на этих позициях, - отметил главный тренер Сергей Семак. - Но кто бы не вышел, будет отдаваться на сто процентов.

Нынешний тренер «Мольде» Уле-Гуннар Сульшер еще в середине 90-х получил прозвище «убийца с лицом младенца» за свои бомбардирские качества. Тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон обычно выпускал его на поле не в стартовом составе, а на замену во втором тайме, после чего Сульшер удачно включался в игру и часто забивал важные голы.

- Это великий игрок, мне будет очень приятно его встретить, как тренер он поработал достаточно и в Англии, и в Норвегии, - сказал Сергей Семак. - Все с уважением к нему относятся, он заставил говорить о себе. Как коллега по цеху очень рад за него, желаю ему удачи, но не в нашем с ним противостоянии.

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