«А Баба-Яга против»! Пенсионерки вызвали полицию, чтобы разогнать детей-аутистов

СЕГОДНЯ 19:52 2018-08-22T21:11:47+03:00

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Дети, может, и цветы жизни, но пожилые жильцы дома по улице Новолучанской в центре Великого Новгорода с этим выражением категорично не согласны. Нет, из подъездов семей с ребятишками не выгоняют, но устраивать детские праздники и концерты во дворе не разрешают. Дошло до того, что на мероприятие для детей-аутистов, которое организовал отец 7-летнего Артемия, совет дома вызвал полицию. «Несанкционированный концерт-митинг для больных детей» люди в форме разгонять не стали. Но конец войне это не положило.

А началось все с того, что купивший квартиру в этом доме отец троих детей Станислав Тихонов, начал проявлять инициативу, к которой здесь не привыкли. Заговорил о том, что нужно поставить детскую площадку во дворе и качели.

- Детей в доме много, кроме нашего Артемия, есть еще один ребенок с аутизмом. Чтобы как-то поддерживать жизнь в нашем дворе, мы решили проводить мастер-классы, праздники, дни рождения справлять, - рассказывает КП - Петербург Станислав. – В августе стали готовить еще один праздник, с выступлениями местных групп. Согласования это не требует, поэтому лично каждого мы не опрашивали, «можно ли устроить праздник?». Дали анонсы в СМИ, пригласили друзей.

Праздник, запланированный на 18 августа, прошел как нельзя лучше. Музыканты пели, дети танцевали, аниматоры вовлекали ребятню в игры… А потом приехали полицейские.

Вопреки желанию пожилых жильцов концерт не прекратили, потому что оперативники не нашли никаких нарушений в происходящем. Но жильцов это не остановило: клан тех, кто против намерен продолжить борьбу против Тихонова. Например, на столе участкового до сих пор лежит коллективная жалоба на Станислава, в которой жильцы просят «призвать к ответу и оградить их от третирования Тихонова».

Организовывая праздник, Станислав Тихонов никак не ожидал такой реакции со стороны местных жителей. Фото: Станислав Тихонов

- В доме много лет живут те, у кого не было детей, нет внуков. Поэтому они и против детской площадки, и праздников. Не дают даже качели установить! Я в свою очередь направил обращение в прокуратуру. А после публикаций в прессе, Уполномоченная по правам ребенка узнала о проблеме. Приехала и дала заключение, что отсутствие площадки во дворе – нарушение, - разводит руками Станислав.

Клан пожилых противников площадки – совет дома. В него входят все пожилые жильцы, которых здесь большинство. Его председатель Галина Базанова общаться с «КП-Петербург» отказались. Мол, не дают они интервью и сами разберутся с происходящим. И больше она не председатель, а обычный человек. Попытки связаться с остальными членами совета дома успехом не увенчались.

Детям – площадка. Бабушкам – цветы

Раньше на площадке у дома были цветы, рассказывали обиженные жильцы. Но все вытоптали. А теперь им качели подавай! Но разрешить конфликт между жильцами могут только они сами, говорит зампредседателя комитета архитектуры и градостроительной политики Новгорода Александр Гребенюк.

- Этот участок был сформирован в 1996 году, до вступления в силу Жилищного Кодекса. Поэтому собственники площадки – жильцы дома – вправе сами решать, что там будет. В мэрию поступали обращения по этому поводу, но распоряжаться этим имуществом мы не в праве. Без собрания всех жильцов и общего решения здесь не обойтись. Но нужно учитывать предписание уполномоченной по правам ребенка, которая отметила, что права на детскую площадку нарушаются.