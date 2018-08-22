2018-08-22T20:46:20+03:00
Звезды

Ольга Бузова нарядилась в триколор

Так известная телеведущая отметила День государственного флага
Алена ЧИЧИГИНА
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Ольга Бузова нарядилась в триколорОльга Бузова нарядилась в триколорФото: Михаил ФРОЛОВ
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22 августа официальный праздник - День государственного флага России. В этот день проводятся различные мероприятия: в Москве прошел фестиваль красок триколор, в Санкт-Петербурге был поэтический вечер и праздничный салют, а в Иркутске - автопробег.

По-своему отмечают этот праздник и звезды российского шоу-бизнеса. К примеру 22 августа известная телеведущая Ольга Бузова нарядилась в триколор. В инстаграм она выложила снимок, ради которого она специально выбрала наряд - белую блузку, синие брюки и красный жакет.

"Который год с удовольствием участвую во флешмобе - собрать цвета российского флага из того, что под рукой. С праздником, дорогие мои! Флаг всегда с тобой, где бы ты ни находился сейчас", - подписала снимок Бузова.

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Ольга Бузова нарядилась в триколор
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При этом образ очень лаконичный: все прикрыто, никаких обнаженных телес. Это особенно подчеркнули подписчики, которые постоянно наблюдают у себя в ленте фотографии полуголой Ольги. Но не все комментаторы стали восхищаться нарядом Бузовой. Некоторые возмутились, мол она оскорбляет флаг.

"Лифчик не мешало бы одеть, вульнарно слишком", - написал один из подписчиков.

А еще комментаторы припомнили, что три года назад также в праздник Оля перепутала флаги России и Голландии. И вместо своего родного триколора сфотографировалась с заграничным. А что? И там, и там три цвета – красный, белый и синий. Вот только порядок другой. Конечно же, мимо народ не прошел. Более тысячи комментариев были посвящены умственным способностям Бузовой – мол, как можно не знать флаг родной страны.

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