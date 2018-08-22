Корреспондент «Комсомолки» поздравил Дзюбу с 30-летием

22 Авг. 22:58 2018-08-22T22:58:12+03:00

Нападающий «Зенита» отметил день рождения с болелщиками и товарищами по команде

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О том, где и как поздравить своего любимца Артема Дзюбу с 30-летием, болельщики продумали заранее: для этого они пораньше приехали к тренировочной базе ФК «Зенит», что находится в Удельном парке.

Девчонки пришли все нарочные: с шарами, подарками, которые сделали своими руками.

- Я уже замерзла, ну где же он?! - говорит одна из поклонниц, топая ноной. - Вот сейчас куртку надену и он по-любому явится.

Дзюба и правда не спешил. Пока он был в пути к базе успели подъехать почти все игроки. Фанаты им тоже не давали дороги, пока те не раздадут заветные автографы и не сделают с ними селфи. Но надо отметить, что все футболисты очень приветливо пообщались с болельщиками и никому не отказали.

- Когда уже Дзюба приедет? - спросили болельщики у вратаря «Зенита» Егора Бабурина.

- Он самый последний подъедет, не переживайте, - раскрыл им карты Егор.

За 40 минут до начала тренировки на горизонте появилась долгожданная машина нападающего - Mersedes-AMG C 63 S Brabus 650, за рулем которой сидел друг и коллега по команде Александр Кокорин.

- Артем, с днем Рождения! - скромно произнесли болельщики и тут же подсунули под руку футболки и гербы для автографов.

Пока Дзюба расписывался, девушки уже вручали ему свои подарки. Артем только и успевал повторять: «Спасибо-спасибо, спасибо большое!»

В этот момент один из воздушных шаров не выдержал и звучно лопнул.

- Артем, видишь, мы в твою честь салют устроили, - не растерялась одна из поклонниц.

- Спасибо, - вновь ответил Артем, сидя в машине.

Тут к нему подошел пожилой мужчина, как он заверил, с историческим флагом, на котором когда-то даже Халк расписывался и тоже попросил у него автограф.

- Поздравляю, у меня также, как и у тебя день рождение сегодня, - произнес он.

- Правда? Поздравляю-поздравляю.

- С тебя футболка.

- Хорошо-хорошо.

Праздничное селфи.Фото: Светлана ГОЛУБ

В этот момент вмешался Кокорин и предложил Артему проверить у него паспорт.

- Я-то верю, а Кокора нет, - улыбаясь, сказал Дзюба. - Я добрый полицейский, а он - злой.

- Пусть Саша выздоравливает!

- Так он уже здоров! - ответил Дзюба и продолжил шутить. - А почему на поле не выходит? Решает, когда ему выйти.

Шутки-шутками, но надо отметить, что Александр Кокорин и правда в этот день тренировался в общей группе команды.

Не удержалась от поздравлений, а также от праздничного селфи с лучшим футболистом России, и корреспондент «КП».

- С днем рождения, Артем! - произнесла я и услышала ожидаемый ответ.

- Спасибо-спасибо!