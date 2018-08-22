Премьерные серии «Следа» откроют новый сезон на Пятом канале!

22 Авг. 19:33 2018-08-23T11:36:46+03:00

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В июне Пятый в очередной раз закрепил за собой лидерство среди всех национальных каналов по среднему времени просмотра. Зрители в возрасте от 25 до 59 лет смотрели канал 86 минут в сутки, а женщины в возрасте от 25 до 59 лет – 100 минут в сутки. Канал занял 2-е место в вечернем прайме по будням среди женской аудитории «25-59» с долей 10,7%. Рекордные показатели были достигнуты, не смотря на жесткую конкуренцию - с 14 июня в стране проходил чемпионат мира по футболу ФИФА, который создавал большой зрительский перевес во время прямых трансляций.

В июле Пятый стабильно удерживал третье место в телесмотрении среди всех федеральных каналов в рабочие дни по России с долей 6,6% в аудитории «Все 25-59» сутки в целом. Также достигнуты рекорды по всем ключевым аудиториям. Четвертое место среди всех федеральных каналов по России: «Все 25-59» - доля 6,5%; «Все 4+» - доля 6,3%; «все 18+» - 6,6%. Третье место среди национальных каналов по России – доля 7,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Активный зрительский интерес и высокие показатели сподвигли канал запустить новый сезон раньше планируемого почти на 2 недели. Его откроют премьерные серии легендарного сериала «След». Это особенный подарок не только для «следоманов», но и для всех телезрителей! Ведь многие уже вернулись из отпусков домой и хотят посмотреть что-то новое и интересное. Пятый Канал своим зрителям это гарантирует.

Смотрите новые серии «Следа» уже сегодня!

20.20 - «Шесть минут до взрыва». Под днищем машины супругов Зубровых находят бомбу, которая вот-вот взорвется. Улики говорят о том, что бомбу заложил тот, кто находился в салоне автомобиля....

22:30 - «Человекомуравейник».

Максим Киселёв ушёл с военной службы на пенсию. Но его война не закончена. Новые враги - реновация, недобросовестные застройщики, халявщики и халтурщики всех мастей. Его цель - защитить права обитателей человекомуравейника. На кону - жизнь.

«След» - настоящий долгожитель и рекордсмен среди сериалов всего мира. Первые строчки рейтингов, 16 сезонов, около 2000 серий, 3500 актеров, 11 лет в эфире.

Самый знаменитый из отечественных сериалов рассказывает о работе сотрудников вымышленной организации - Федеральной экспертной службы.

Команда уникальных профессионалов под руководством полковника Галины Рогозиной распутывает самые загадочные преступления. Гении криминалистики не оставят преступникам ни одного шанса.

Мистика, азарт, приключения, невероятные сюжеты, любимые герои! Уникальный подарок – только для зрителей Пятого канала!