Городской фестиваль «Живые улицы» в Санкт-Петербурге в 2018 году: Программа мероприятий, дата проведения

22 Авг. 14:09 2018-08-23T14:10:08+03:00

Традиционный фестиваль «Живые улицы» пройдет в Санкт-Петербурге в конце августа 2018 года. Фото: vk.com/streetsforpeople

Традиционный фестиваль «Живые улицы» пройдет в Санкт-Петербурге в конце августа 2018 года

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Стала известна программа фестиваля «Живые улицы» 2018 в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится в этом году 26 августа. В честь этого на один день для гостей будет открыт внутренний двор Большого Гостиного Двора.

Парковки превратятся в лужайки с бинбегами и скамейками, автомобильные проезды - в зеленые велосипедные и пешеходные маршруты, тротуары - в площадки для спорта, игр и творчества. Все активности призваны способствовать развитию пространства и его внутренних креативных коммуникаций.

- Создать квартал для уникального события в центре шумного Петербурга - сложная и интересная задача, - отмечают организаторы «Живых улиц» в Санкт-Петербурге. – Хочется отразить всю мощь истории Большого Гостиного Двора и рассказать о том, каким он может быть в будущем.

Программа фестиваля «Живые улицы» 2018 в Санкт-Петербурге

Уличное искусство, музыканты, танцоры и поэты, зоны обменом книгами, растениями и идеями, зеленый лекторий и ярмарка городского садоводства, ресайкл одежды, декорирование мебели, детские мастер-классы, фуд-корт с вкусной и полезной едой.

ЗОНА СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА

Зона, в которой каждый может стать частью огромного городского художественного процесса. Пространство совместного творчества – определение соответствует названию, здесь сосредоточатся все активности, связанные с созданием больших арт-объектов вместе с жителями города.

ЛАЙТ МАСТЕР-КЛАССЫ

12.00–15.30 Мастер-класс по скетчингу

16.00–17.30 Мастер-класс от флористов

18.00–20.00 Мастер-класс «Интерьерная картина в технике Fluid Art» (Творческое пространство LOFTROOM)

12.00–20.00 Релакс-зона от библиотеки «Ржевская» (комиксы, перепись книги. «Замок» Кафки, VR)

12.00–20.00 Мастер-класс роспись шелка в технике батик

17.00-20.00 Арт мастер-классы (Cleverstudio)

12.00–17.00 Мастер-класс «Без бумаги и картона, без ножниц и клея» (Вата и Умная бумага)

ХАРД МАСТЕР-КЛАССЫ

12.00–20.00 Воркшоп по гончарному делу (Студия SCULPT ART CERAMICS)

12.00–20.00 Воркшоп по ковке из металла (Кузня)

12.00–20.00 Создание интерактивной стрит-арт инсталляции (Lyu Blyu)

12.00–20.00 Воркшоп по созданию украшений в техники Тиффани (Творческий союз stekloshtuki)

ВЫСТАВКА

12.00–20.00 Аудиовизуальная инсталляция «Туннель истории» (Король Никита и Меркульева Саша)

12.00–20.00 Интерактивная инсталляция «Башня успешных взаимоотношений» (Роман Покровский)

12.00-20.00 Выставка дополненной реальности (Ксения Храбрых)

12.00–20.00 Арт-объект «Зелёная граната» и мастер-классы по созданию сидбомбы (Новая кора и фаблаб Политеха)

12.00–20.00 Ретроселфи

12.00-20.00 Социальная инсталляция и интерактивы (Голоса за животных)

12.00-18.30 Скетчи-шаржи посетителей фестиваля от объединения «Дети Павловска»

ПЕРФОРМАНСЫ

12.30-14:15 Спектакль «Метаморфозы» и мастер-класс ( Театр «Нос»)

14.30-15.20 Спектакль и театральные интерактивы (Театр СоЛу)

15.20-16.20 Интерактивное шоу на ходулях (Театра СоЛу)

16.30-17.00 Интерактивная поэзия (Проект «Поэзия-Экология Души»)

17.10-17.50 Перформанс посвященный переработке отходов (Театр Сова)

18.00-18.40 Выступление перформанс-труппы «Звучащее тело»

ЗОНА МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

12.00–13.00 Детский эстрадный центр

13.00–14.00 Jam Session

14.00–15.00 Личные Вещи

15.00–16.00 PlusFive

16:00-17:00 Orchestra Beat

17.00-18.00 Cats Park

18.00-19.00 The Cello Quartet

19.00-20.00 Ke Nako

Детская зона

ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ИГР 12.00 – 20.00

«Постройка», «Штаб детства», «Упсала-цирк»

Зона дворовых игр: «Банда умников» игротека и мастер-класс по созданию туамотропа, Центр «Кукумба» с сенсорной игрой

Мыльные пузыри, аквагрим

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 12.00 – 20.00

«Маленькая школа» — серия весёлых уроков

Детская библиотека МЦБС им. М. Ю. Лермонтова совместно с популярными издательствами проведет серию книжных мастер-классов

«Это Питер Деткам» - мастер-класс по складываю парашюта

«Умный Петербург»- мини-лаборатория с экспериментами

Зона отдыха и диалога для родителей от «Мамин/Папин журнал»

Зона для малышей и их родителей от Family Class

МАСТЕР-КЛАССЫ 12.00 – 20.00

«Легкая живопись» с Ульяной Глазковой

Санкт-Петербургская библиотека для слепых - создание тактильных открыток

Клуб «Амиго» - творческий мастер-класс

«Мир» - робототехника и программирование

«РОББО клуб» - 3d печать

«Ералаш» — интерактивный мастер-класс по актерскому мастерству

Мастер-класс по созданию платьев и нарядов от проекта Leya.me (детская одежда и аксессуары)

Мастер-класс по декорированию светоотражателей от проекта «Мамасвет»

Программа фестиваля «Живые улицы» 2018 в Санкт-Петербурге.

Зона обмена

Обмен

12.00-20.00 Буккроссинг от библиотек города

12.00-20.00 Обмен одеждой от Весчъ!-кроссинг

12.00-20.00 Восточная лавка от благотворительного магазина «Спасибо!»

12.00-20.00 Обмен косметикой и украшениями

12.00-20.00 Обмен растениями от проекта «Дарите живое!»

12.00-20.00 Крафтшеринг

12.00-20.00 Фудшеринг

12.00-20.00 Банк услуг и компетенций

ВЫСТАВКА И ИНСТАЛЛЯЦИИ

12.00 - 20.00 Выставка эко устойчивой одежды (автор Juliya Neva)

12.00 - 20.00 Проект Recycle Art

12.00 - 20.00 Эко-арт (художник Нил Эксколор)

12.00 - 20.00 Апсайклинг фотозона (автор Лиза Залиева)

МАСТЕР-КЛАССЫ ЭКО

12.00-14.00 Мастер-класс по созданию пенала из пластиковой бутылки от Мусора.Больше.Нет.

14.00-16.00 Мастер-класс по спасению битой посуды «Эко мозайка»

16.00-18.00 Мастер-класс по творческому апсайклингу одежды от Крафтшеринга

17.00-18.00 Мастер-класс по творческому апсайклингу одежды от Крафтшеринга

18.00-20.00 Мастер-класс «Лето без конца» от Библиотеки «Город»

МАСТЕР-КЛАССЫ

12.00 - 13.00 Мастер-класс «Сумки в технике Фуросики» от Мусора.Больше.Нет.

13.00 - 14.30 Мастер-класс по парфюмерному искусству от Гильдии парфюмеров

14.30 - 16.30 Мастер-класс по созданию лесного кулона из трав и цветов от ANNAFLORI

16.30 - 18.00 Мастер-класс по парфюмерному искусству от Гильдии парфюмеров

18.00 - 20.00 Мастер-класс по уличному вязанию

12.00 - 15.00 Мастерская «Зачем читать чужие дневники?» от библиотеки им. В.В.Маяковского

16.00 - 20.00 Мастер-класс по чтению шрифта Брайля от Библиотеки для слепых и слабовидящих

12.00 - 20.00 Мастер-класс по росписи керамических колокольчиков и по печати на эко-сумках и благотворительный маркет от подопечных и педагогов фонда «Перспективы»

Зона свободного отдыха

ЗЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕУЛОК

12.00–20.00 Настольная экологическая игра ecologik

12.00-20.00 Настольная игра садовода europlant

12.00–20.00 Садовая ярмарка - продажа уличных растений

12.00–20.00 Фотозона общественного пространства БорщеWEEK , (цель - устранение борщевика в СПб)

12.00–20.00 Лаунж-зона для организации тихого отдыха в природном окружении . Кафе LOCAL FOOD

12.00–20.00 Уголок матери и ребенка (пеленальный стол и место для кормления)

12.00-20.00 Школа-студия городского ландшафтного дизайна

12.00–14.00 GreenPeace - открытый диалог

12.00–16.00 МК по созданию украшений (браслеты, венки и бутоньерки ) из растений «Оля в поле»

16.00-18.00 Сенсорная реабилитация c животными (зоо-терапия с домашними мышками )

17.00-18.00 Воркшоп по проектированию городского двора от Анны Уткиной

16.00–17.00 МК по штампингу растений и создание временных ботаник тату

17.00–18.30 МК по мехенди и художественная роспись по телу растительными орнаментами

19.00–20.00 МК по созданию кашпо и корзин из лозы

ЛЛЕКТОРИЙ

12.00–13.20 Сессия 1: Экология и новая мобильность.

13.20–15.00 Сессия 2: Реконструкция внутреннего корпуса Большого Гостиного двора.

15.00–17.00 Сессия 3: Как вернуть природу в город?

17.00 – 18.40 Сессия 4: Как создать инклюзивную среду в общественном пространстве?

17.00 - 19.00 Воркшоп по организации благоустройства и озеленения городского двора

19.00 – 19.40 Поэтический вечер: Поэзия о Городе

Спортивная зона

АКТИВНЫЕ ИГРЫ

12.00–20.00 Настольный теннис

12.00–20.00 Батут

12.00–20.00 Активности от «Велодрайв»

12.00–20.00 Площадка ГТО

12.00–20.00 Настольные игры от Gaga

12:00 - 20:00 Аттракцион ГИРОСКОП

МАСТЕР-КЛАССЫ СПОРТИВНЫЕ И ИГРОВЫЕ

12.00-20.00 Школа современных видов спорта In Motion

12.00-20.00 Музыкальная школа Rock Yroki

13.00-14.00 Жонглирование

14.00-15.00 Основы первой помощи

15.00-17.00 Плейстик

17.00-19.00 Практикум остановка кровотечения и СЛР

19.00-20.00 Йога

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ТАНЦАМ

12.00-13.00 Dance Studio 25.5

13.00-14.00 Школа ирландских танцев Teaghlach (Тейлах)

14.00-16.00 Студия старинного танца «Хрустальный дракон»

16.00-17.00 Первый детский эстрадный центр

17.00-18.00 Школа Schiehallion

18.00-19.00 Prokach Project

19.00-20.00 Summertime Swing School

Где: Внутренний двор Большого Гостиного Двора (вход со стороны Невского проспекта, 35)

Время проведения: с 12.00 до 20.00

Вход свободный