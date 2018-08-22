Городской фестиваль «Живые улицы» в Санкт-Петербурге в 2018 году: Программа мероприятий, дата проведения
Стала известна программа фестиваля «Живые улицы» 2018 в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится в этом году 26 августа. В честь этого на один день для гостей будет открыт внутренний двор Большого Гостиного Двора.
Парковки превратятся в лужайки с бинбегами и скамейками, автомобильные проезды - в зеленые велосипедные и пешеходные маршруты, тротуары - в площадки для спорта, игр и творчества. Все активности призваны способствовать развитию пространства и его внутренних креативных коммуникаций.
- Создать квартал для уникального события в центре шумного Петербурга - сложная и интересная задача, - отмечают организаторы «Живых улиц» в Санкт-Петербурге. – Хочется отразить всю мощь истории Большого Гостиного Двора и рассказать о том, каким он может быть в будущем.
Программа фестиваля «Живые улицы» 2018 в Санкт-Петербурге
Уличное искусство, музыканты, танцоры и поэты, зоны обменом книгами, растениями и идеями, зеленый лекторий и ярмарка городского садоводства, ресайкл одежды, декорирование мебели, детские мастер-классы, фуд-корт с вкусной и полезной едой.
ЗОНА СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА
Зона, в которой каждый может стать частью огромного городского художественного процесса. Пространство совместного творчества – определение соответствует названию, здесь сосредоточатся все активности, связанные с созданием больших арт-объектов вместе с жителями города.
ЛАЙТ МАСТЕР-КЛАССЫ
12.00–15.30 Мастер-класс по скетчингу
16.00–17.30 Мастер-класс от флористов
18.00–20.00 Мастер-класс «Интерьерная картина в технике Fluid Art» (Творческое пространство LOFTROOM)
12.00–20.00 Релакс-зона от библиотеки «Ржевская» (комиксы, перепись книги. «Замок» Кафки, VR)
12.00–20.00 Мастер-класс роспись шелка в технике батик
17.00-20.00 Арт мастер-классы (Cleverstudio)
12.00–17.00 Мастер-класс «Без бумаги и картона, без ножниц и клея» (Вата и Умная бумага)
ХАРД МАСТЕР-КЛАССЫ
12.00–20.00 Воркшоп по гончарному делу (Студия SCULPT ART CERAMICS)
12.00–20.00 Воркшоп по ковке из металла (Кузня)
12.00–20.00 Создание интерактивной стрит-арт инсталляции (Lyu Blyu)
12.00–20.00 Воркшоп по созданию украшений в техники Тиффани (Творческий союз stekloshtuki)
ВЫСТАВКА
12.00–20.00 Аудиовизуальная инсталляция «Туннель истории» (Король Никита и Меркульева Саша)
12.00–20.00 Интерактивная инсталляция «Башня успешных взаимоотношений» (Роман Покровский)
12.00-20.00 Выставка дополненной реальности (Ксения Храбрых)
12.00–20.00 Арт-объект «Зелёная граната» и мастер-классы по созданию сидбомбы (Новая кора и фаблаб Политеха)
12.00–20.00 Ретроселфи
12.00-20.00 Социальная инсталляция и интерактивы (Голоса за животных)
12.00-18.30 Скетчи-шаржи посетителей фестиваля от объединения «Дети Павловска»
ПЕРФОРМАНСЫ
12.30-14:15 Спектакль «Метаморфозы» и мастер-класс ( Театр «Нос»)
14.30-15.20 Спектакль и театральные интерактивы (Театр СоЛу)
15.20-16.20 Интерактивное шоу на ходулях (Театра СоЛу)
16.30-17.00 Интерактивная поэзия (Проект «Поэзия-Экология Души»)
17.10-17.50 Перформанс посвященный переработке отходов (Театр Сова)
18.00-18.40 Выступление перформанс-труппы «Звучащее тело»
ЗОНА МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
12.00–13.00 Детский эстрадный центр
13.00–14.00 Jam Session
14.00–15.00 Личные Вещи
15.00–16.00 PlusFive
16:00-17:00 Orchestra Beat
17.00-18.00 Cats Park
18.00-19.00 The Cello Quartet
19.00-20.00 Ke Nako
Детская зона
ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ИГР 12.00 – 20.00
«Постройка», «Штаб детства», «Упсала-цирк»
Зона дворовых игр: «Банда умников» игротека и мастер-класс по созданию туамотропа, Центр «Кукумба» с сенсорной игрой
Мыльные пузыри, аквагрим
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 12.00 – 20.00
«Маленькая школа» — серия весёлых уроков
Детская библиотека МЦБС им. М. Ю. Лермонтова совместно с популярными издательствами проведет серию книжных мастер-классов
«Это Питер Деткам» - мастер-класс по складываю парашюта
«Умный Петербург»- мини-лаборатория с экспериментами
Зона отдыха и диалога для родителей от «Мамин/Папин журнал»
Зона для малышей и их родителей от Family Class
МАСТЕР-КЛАССЫ 12.00 – 20.00
«Легкая живопись» с Ульяной Глазковой
Санкт-Петербургская библиотека для слепых - создание тактильных открыток
Клуб «Амиго» - творческий мастер-класс
«Мир» - робототехника и программирование
«РОББО клуб» - 3d печать
«Ералаш» — интерактивный мастер-класс по актерскому мастерству
Мастер-класс по созданию платьев и нарядов от проекта Leya.me (детская одежда и аксессуары)
Мастер-класс по декорированию светоотражателей от проекта «Мамасвет»
Программа фестиваля «Живые улицы» 2018 в Санкт-Петербурге.
Зона обмена
Обмен
12.00-20.00 Буккроссинг от библиотек города
12.00-20.00 Обмен одеждой от Весчъ!-кроссинг
12.00-20.00 Восточная лавка от благотворительного магазина «Спасибо!»
12.00-20.00 Обмен косметикой и украшениями
12.00-20.00 Обмен растениями от проекта «Дарите живое!»
12.00-20.00 Крафтшеринг
12.00-20.00 Фудшеринг
12.00-20.00 Банк услуг и компетенций
ВЫСТАВКА И ИНСТАЛЛЯЦИИ
12.00 - 20.00 Выставка эко устойчивой одежды (автор Juliya Neva)
12.00 - 20.00 Проект Recycle Art
12.00 - 20.00 Эко-арт (художник Нил Эксколор)
12.00 - 20.00 Апсайклинг фотозона (автор Лиза Залиева)
МАСТЕР-КЛАССЫ ЭКО
12.00-14.00 Мастер-класс по созданию пенала из пластиковой бутылки от Мусора.Больше.Нет.
14.00-16.00 Мастер-класс по спасению битой посуды «Эко мозайка»
16.00-18.00 Мастер-класс по творческому апсайклингу одежды от Крафтшеринга
17.00-18.00 Мастер-класс по творческому апсайклингу одежды от Крафтшеринга
18.00-20.00 Мастер-класс «Лето без конца» от Библиотеки «Город»
МАСТЕР-КЛАССЫ
12.00 - 13.00 Мастер-класс «Сумки в технике Фуросики» от Мусора.Больше.Нет.
13.00 - 14.30 Мастер-класс по парфюмерному искусству от Гильдии парфюмеров
14.30 - 16.30 Мастер-класс по созданию лесного кулона из трав и цветов от ANNAFLORI
16.30 - 18.00 Мастер-класс по парфюмерному искусству от Гильдии парфюмеров
18.00 - 20.00 Мастер-класс по уличному вязанию
12.00 - 15.00 Мастерская «Зачем читать чужие дневники?» от библиотеки им. В.В.Маяковского
16.00 - 20.00 Мастер-класс по чтению шрифта Брайля от Библиотеки для слепых и слабовидящих
12.00 - 20.00 Мастер-класс по росписи керамических колокольчиков и по печати на эко-сумках и благотворительный маркет от подопечных и педагогов фонда «Перспективы»
Зона свободного отдыха
ЗЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕУЛОК
12.00–20.00 Настольная экологическая игра ecologik
12.00-20.00 Настольная игра садовода europlant
12.00–20.00 Садовая ярмарка - продажа уличных растений
12.00–20.00 Фотозона общественного пространства БорщеWEEK , (цель - устранение борщевика в СПб)
12.00–20.00 Лаунж-зона для организации тихого отдыха в природном окружении . Кафе LOCAL FOOD
12.00–20.00 Уголок матери и ребенка (пеленальный стол и место для кормления)
12.00-20.00 Школа-студия городского ландшафтного дизайна
12.00–14.00 GreenPeace - открытый диалог
12.00–16.00 МК по созданию украшений (браслеты, венки и бутоньерки ) из растений «Оля в поле»
16.00-18.00 Сенсорная реабилитация c животными (зоо-терапия с домашними мышками )
17.00-18.00 Воркшоп по проектированию городского двора от Анны Уткиной
16.00–17.00 МК по штампингу растений и создание временных ботаник тату
17.00–18.30 МК по мехенди и художественная роспись по телу растительными орнаментами
19.00–20.00 МК по созданию кашпо и корзин из лозы
ЛЛЕКТОРИЙ
12.00–13.20 Сессия 1: Экология и новая мобильность.
13.20–15.00 Сессия 2: Реконструкция внутреннего корпуса Большого Гостиного двора.
15.00–17.00 Сессия 3: Как вернуть природу в город?
17.00 – 18.40 Сессия 4: Как создать инклюзивную среду в общественном пространстве?
17.00 - 19.00 Воркшоп по организации благоустройства и озеленения городского двора
19.00 – 19.40 Поэтический вечер: Поэзия о Городе
Спортивная зона
АКТИВНЫЕ ИГРЫ
12.00–20.00 Настольный теннис
12.00–20.00 Батут
12.00–20.00 Активности от «Велодрайв»
12.00–20.00 Площадка ГТО
12.00–20.00 Настольные игры от Gaga
12:00 - 20:00 Аттракцион ГИРОСКОП
МАСТЕР-КЛАССЫ СПОРТИВНЫЕ И ИГРОВЫЕ
12.00-20.00 Школа современных видов спорта In Motion
12.00-20.00 Музыкальная школа Rock Yroki
13.00-14.00 Жонглирование
14.00-15.00 Основы первой помощи
15.00-17.00 Плейстик
17.00-19.00 Практикум остановка кровотечения и СЛР
19.00-20.00 Йога
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ТАНЦАМ
12.00-13.00 Dance Studio 25.5
13.00-14.00 Школа ирландских танцев Teaghlach (Тейлах)
14.00-16.00 Студия старинного танца «Хрустальный дракон»
16.00-17.00 Первый детский эстрадный центр
17.00-18.00 Школа Schiehallion
18.00-19.00 Prokach Project
19.00-20.00 Summertime Swing School
Где: Внутренний двор Большого Гостиного Двора (вход со стороны Невского проспекта, 35)
Время проведения: с 12.00 до 20.00
Вход свободный