2018-08-23T15:41:01+03:00
Общество

Берег Финского залива очистили от мусора

За несколько часов работы волонтеры собрали больше ста мешков мусора
Оксана Никулина
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Берег Финского залива в районе деревни Выбье в Кингисеппском районе приводили в порядок сотрудники компании «Ростерминалуголь»Берег Финского залива в районе деревни Выбье в Кингисеппском районе приводили в порядок сотрудники компании «Ростерминалуголь»
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Этим летом петербуржцам вовсе не обязательно было ехать на курорты, чтобы вдоволь накупаться и позагорать. Теплая солнечная погода позволила горожанам почти каждые выходные проводить на местных пляжах. К сожалению, культурно отдыхать многие жители мегаполиса не умеют. К концу лета на пляжах городских и областных водоемов скопились горы мусора - пластиковые бутылки, пакеты, стекло, остатки одноразовых мангалов. Казалось бы, чего проще – приехал, отдохнул, собрал мусор в пакет и на обратном пути выкинул его в специальный контейнер (они были установлены почти на каждом пляже!). Но в итоге спасать природу пришлось волонтерам.

Например, берег Финского залива в районе деревни Выбье в Кингисеппском районе приводили в порядок волонтеры, среди которых были сотрудники компании «Ростерминалуголь». Во время акции «Чистый берег» дети и взрослые за несколько часов работы собрали более 100 мешков мусора объемом 120 и 160 литров.

Акция «Чистый берег» проходит третий год подряд и уже стала больше, чем просто субботник.

Акция «Чистый берег» проходит третий год подряд и уже стала больше, чем просто субботник.

Акция «Чистый берег» проходит третий год подряд и уже стала больше, чем просто субботник. Например, сотрудники «Ростерминалугля» традиционно участвуют в мероприятиях семьями. На этот раз представителей от компании было больше тридцати. Наряду со взрослыми порядок наводили дети.

А в прошлом году, который был объявлен годом экологии, «Ростерминалуголь» запустило экологический марафон. В рамках экологической акции ежегодно проходит целый комплекс мероприятий, в ходе которых жители Кингисеппского района больше узнают о сохранении окружающей среды. Кроме того предприятие спонсирует проведение научных исследований, необходимых для спасения популяции балтийской кольчатой нерпы – животного, занесенного в Красную книгу.

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