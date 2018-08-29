Только двое из пятнадцати: СК начал задержания подростков из банды АУЕ

СЕГОДНЯ 15:09 2018-08-29T15:15:07+03:00

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Двое хулиганов из петербургской банды подростков-подражателей АУЕ задержаны. 17-летним подросткам пока не предъявили обвинения, однако личности задержанных следователям хорошо известны.

О задержании двух участников массовых избиений 24 августа в центре Санкт-Петербурга, стало известно сегодня. Как сообщил пресс-секретарь СК РФ по Санкт-Петербургу, остальных соучастников преступлений пока ищут.

- Задержаны два 17-летних неработающих и не учащихся подростка, один из которых был судим за кражу, - отметил Сергей Капитонов. - Кроме того, известно, что в отношении этих же ребят и их 12 друзей есть уголовное дело, начатое в начале августа 2017. Тогда банда обвинялась в серии грабежей и разбоев. Суд решил оставить их под домашним арестом.

Пострадавшие от нападения банды АУЕФото: СОЦСЕТИ

Громкая история с нападением банды АУЕ в центре Петербурга не оставила равнодушными жителей страны. Еще бы: осатаневшие подростки всего за пару часов избили в центре Северной столицы 16 человек! В числе пострадавших даже бабушка, которая ждала на остановке автобус. О преступлениях, которые совершила банда, редакции «КП-Петербург» сообщили пострадавшие. Сейчас, по официальным данным, таких всего два человека. Но очевидцы уверяют: избитых почти два десятка, но они, почему-то не стали идти в полицию.

Шокируют и подробности нападений банды в Таврическом саду. Одна из потерпевших, 23-летняя Арина оказалась в центре города вместе с друзьями. Компания шла в ресторан отмечать день рождения.

- Толпа из пятнадцати подростков, на вид им по 16-17 лет, напала на нас сзади и сбоку, - вспоминает девушка. - Начались провокации: они хватали вещи, спрашивали, почему мы тут сидим. Пытались вывести на драку. В итоге главарь банды ударил нашего приятеля Игоря (он учитель математики в одном из лицеев) по голове. Его сообщники тут же набросились на Игоря сзади. Били ногами и руками, а нам, девушкам, угрожали «розочкой».

Кстати, знакомые бандитов-подростков к АУЕ их не причисляют, говорят, что парни просто любят «беспределить». Но пострадавшие, которые побывали на допросе полиции заявили, что ребята причисляют себя к группировке АУЕ и хорошо знакомы правоохранителям.

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