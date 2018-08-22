2018-08-22T11:45:52+03:00
Происшествия

СК Петербурга начал проверку после падения строительных лесов на людей на Дворцовой площади

Строительные леса упали на людей 21 августа в центре Петербурга. Двое мужчин и школьница все еще в больнице
Елена МОЛОДКИНА
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Под обломками лесов оказались несколько человек, сильнее всего пострадали троеПод обломками лесов оказались несколько человек, сильнее всего пострадали троеФото: Олег ЗОЛОТО
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Ураганный ветер, который бушевал вчера в Санкт-Петербурге, ночью и с утра валил деревья, дорожные знаки и светофоры. А к вечеру под его натиском не выдержали строительные леса в арке Главного Штаба на Дворцовой площади.

От сильнейшего ветра доски рухнули вниз. Туда, где в тот момент были люди - случайные прохожие и туристы. Всего около десяти человек. Троим досталось больше остальных. С тяжелыми травмами их увезли в больницы.

Следственный комитет по Петербургу организовал проверку по факту обрушения строительных лесов.

- В Санкт-Петербурге 21 августа около 18 часов в результате порыва ветра произошло падение временной деревянной конструкции крыши дома номер 1 по Большой Морской улице. В результате травмы получили два мужчины и 15-летняя школьница. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщили "КП в Санкт-Петербурге" в региональном ГСУ СК России.

Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства ЧП.

Особенно сильно пострадала школьница. Она была вся в крови и без сознания. По словам тети девочки, у нее диагностировали перелом позвоночника, задет костный мозг. Практически всю ночь школьницу оперировали. Ее состояние по-прежнему тяжелое.

Мужины получили не настолько серьезные травмы. Их состояние - средней степени тяжести. Они оба - туристы из Италии. Одного ударило досками по голове и рассекло бровь. Но был он в сознании. Его достали из-под завалов очевидцы. А вот второго освобождали вместе со спасателями.

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– Я был в метрах тридцати от места, куда посыпались деревянные балки и полиэтилен, – рассказал «КП» в Петербурге» очевидец ЧП Александр Кетанов. – Конструкции должны были ограждать прохожих от пыли и возможного падения камушков с крыши, где шел ремонт (подробности)

Два итальянца пострадали при обрушении лесов с арки Главного штаба в Петербурге

Кроме иностранных туристов, травмы получили еще несколько человек (подробности)

Около Дворцовой площади на людей рухнули строительные леса.Олег ЗОЛОТО

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