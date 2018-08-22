Елизавета Боярская поздравила Максима Матвеева со званием заслуженного и прилюдно призналась в любви

СЕГОДНЯ 12:39 2018-08-22T12:58:52+03:00

Сама она уже пять месяцев, как заслуженная [фото]

Изменить размер текста: A A

Елизавета Боярская и Максим Матвеев - одна из самых красивых пар среди селебритис. А для их поклонников - самая-самая. Сколько слухов было об их расставании, разводе, скандалах.

Но Елизавета и Максим счастливы вместе не только в реальности, но и в виртуальной жизни, постоянно радуя своих подписчиков в "Инстаграме" своими фотографиями - гламурными с киномероприятий или милыми и домашними из-за семейного застолья.

maxim_matveev_ Радуйте себя и близких-это заряжает!!! #максимматвеев #завтракдлясемьи

А сегодня Елизавета в своем "Инстаграме" трогательно поздравила супруга со званием, которое указом президента ему присвоили 21 августа.

- Абсолютно счастлива и горда поделиться замечательной новостью. Моему любимому мужу присвоено звание Заслуженного Артиста Российской Федерации!!! Ура!!! Работать с таким артистом - большое счастье для самого требовательного режиссера, быть с таким партнером на сцене и в кадре - профессиональное наслаждение, - написала Боярская в соцсети.

Актриса не скупилась на похвалы в адрес супруга. На его черно-белом снимке она нарисовала сердечки и подписала, какой Максим "невообразимо трудолюбивый, подробный, въедливый, терпеливый, разносторонний, целеустремленный, умный, чуткий, отзывчивый, добрейший, тонкий, сильный, трепетный, пышущий энергией и бездонно талантливый".

- Пусть и дальше будет только "проще, лече, выше, веселее", как завещал на Константин Сергеевич... Люблю!!! Горжусь!!! - написала Лиза.

А еще поздравила с полученными званиями своих дорогих коллег - Дарью Мороз, Светлану Ходченкову, Виктора Добронравова и Андрея Мерзликина.

lizavetabo Каникулы в Испании))) #ронда #spain #летонекончайся #мужена

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Елизавета Боярская: "Звание "Заслуженный артист" - большой аванс, чтобы трудиться дальше"

- Это звучит почетно: «заслуженный артист». Наверное, к этому времени уже что-то заслужилось. Тем не менее, это большой аванс, чтобы трудиться дальше. Как завещал Станиславский: «Делать проще, выше, легче, веселей». Награда служит трамплином для будущих планов, намерений и свершений, поделилась с «Комсомольской правдой в Петербурге» Елизавета Боярская (подробности)