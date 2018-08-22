Альпинисты из Петербурга, пострадавшие при падении вертолета в Таджикистане, не могут вернуться в Россию

СЕГОДНЯ 13:13 2018-08-22T13:43:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Супруги из Санкт-Петербурга Дмитрий Кумшаев и Татьяна Горбатюк отправились покорять пик Исмоили Сомони в Таджикистане в свой отпуск. Для мужа с женой это уже не первое восхождение на эту гору. Альпинизмом возлюбленные начали увлекаться еще со студенческих лет. Так будущая пара и познакомилась. Очередная поездка не сулила для Дмитрия с Татьяной никаких опасностей. Правда, незадолго до покорения горы Горбатюк все же призналась своей подруге, что эвакуировать с горы их будут вертолетом. И полет с местными пилотами всегда непредсказуем. Так и получилось.

«ЖЕНЕ ЗАПРЕТИЛИ ВСТАВАТЬ С ПОСТЕЛИ»

- Почему пилоты приняли решение лететь в такую ужасную погоду, я не знаю, - признался «КП-Петербург» Дмитрий. - Шел снегопад, усиливался. Видимости не было. Летели мы низко над ледником. В итоге вертолет врезался в склон. Сначала мы задели его колесом. И после этого рухнули на ледник. У вертолета оторвало хвост, а корпус, где были пассажиры, деформировало. Те, кто остался живой, смогли вылезти из него сами.

В вертолете Ми-8 12 находились 15 альпинистов (13 россиян, гражданин Белоруссии и подданный Испании) и трое членов экипажа. При жесткой посадке погибли трое россиян и двое членов экипажа. Остальные пассажиры получили травмы и были доставлены в больницу. У супруги Дмитрия диагностировали серьезную черепно-мозговую травму, сам же Кумшаев отделался вывихом плеча.

Татьяну разрешили везти только санитарным рейсомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У жены тяжелое сотрясение мозга, - поясняет Дмитрий. - Гематомы вокруг глаз. Ей нельзя двигаться, можно только лежать. Постельный режим прописали на несколько недель. Пока ее состояние никак не меняется. Из-за этого возвращение домой возможно только санитарным рейсом. Он очень дорогой, поэтому его должна оплатить страховка. Таня в сознании. Но с ней, по словам врачей, нужно обращаться очень осторожно.

«В БОЛЬНИЦЕ ОСТАЛИСЬ ЧЕТВЕРО РОССИЯН»

Документы на возвращение домой супруги в страховую компанию предоставили еще 14 августа, но пока никакого конкретного ответа Дмитрий с Татьяной не получили.

- Стоимость страховки от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, - негодует Дмитрий. - Она покрывает 50 тысяч долларов на человека в случае ЧП. Почти все пострадавшие россияне вернулись на родину. Нас здесь осталось только четыре человека. Один вылетает завтра. Еще один – Виктор Дубина – находится в тяжелом состоянии. У него переломы. Делали операцию в тазовой области. Мы получили документы, что можем транспортировать жену. Но страховка с 14 августа с нами не контактировала. Они все время просят от нас новые бумаги, которые повторяют предыдущие. Говорят, что прорабатывают этот вопрос с партнерами. Выход из ситуации я пока не вижу. Никаких дат нам не называют.

Сейчас супруги ждут ответа от страховой компании.

Читайте также:

Пострадавшая в горах Таджикистана альпинистка: «Вертолет непредсказуем, не знаю, когда вернусь»

Жительница Санкт-Петербурга, находившаяся на борту Ми-8, совершившего жесткую посадку, рассказывала друзьям о предстоящей экспедиции (подробности)