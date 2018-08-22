Президент Банка УРАЛСИБ награжден Орденом Почета
Президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Владимир Коган удостоен государственной награды Российской Федерации Орден Почета. Соответствующий Указ Президент России Владимир Путин подписал 21 августа 2018 года.
Как отмечается в документе, Владимир Коган удостоен награды «За заслуги в области экономики и финансов», а также за «Многолетнюю добросовестную работу».
СПРАВКА
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).
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