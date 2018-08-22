2018-08-22T14:56:43+03:00
Новости компаний

Президент Банка УРАЛСИБ награжден Орденом Почета

Владимир Коган удостоен награды «за заслуги в области экономики и финансов»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Владимир Коган удостоен государственной награды Российской Федерации Орден Почета. Соответствующий Указ Президент России Владимир Путин подписал 21 августа 2018 года.

Как отмечается в документе, Владимир Коган удостоен награды «За заслуги в области экономики и финансов», а также за «Многолетнюю добросовестную работу».

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

* Реклама

Еще больше материалов по теме: «Банк "УРАЛСИБ"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Велодорожка на набережной Фонтанки появится уже к 15 октября
Два египтянина, убегая от петербургской полиции, на ходу выбрасывали украденные телефоны
Штормовой ветер повалил 194 дерева в садах и парках Санкт-Петербурга
Под Санкт-Петербургом дачник-педофил затащил в кусты 7-летнюю девочку и изнасиловал
ФСБ проводит обыски в метро Санкт-Петербурга о мошенничестве на 32 миллиона рублей
В Санкт-Петербурге 21-летняя мать подбросила ребенка в коляске в подъезд бывшего мужа
Сейф с 10 тысячами евро вынесли грабители из дома бизнесмена в Ленинградской области
В квартире в Санкт-Петербурге нашли тело 14-летнего подростка
В Санкт-Петербурге 55-летний отец изнасиловал собственную трехлетнюю дочь
Две "соцработницы" обманули 93-летнюю блокадницу на 50 тысяч рублей
В среду 22 августа в Санкт-Петербурге завоют сирены
Спор, кто первый в очереди за пивом, закончился стрельбой в Санкт-Петербурге
Теплосети в трех районах Санкт-Петербурга 22 августа проверяют по второму разу
Врачи Петербурга борются за жизнь ребенка, проглотившего медный купорос
День государственного флага в Санкт-Петербурге стартовал в полночь
Пьяную дебоширку из Самары сняли с самолета в аэропорту Пулково
Движение между Вантовым мостом и Пулковским шоссе по КАД ограничат на три недели
Стихия в Петербурге: упавший тополь раздавил «Газель», а кусок фасада помял крышу «Пежо»
Полиция Петербурга ищет мать, подкинувшую коляску с ребенком в парадную дома на Гражданском
Европейский университет Санкт-Петербурга так и не начал приемную кампанию
В Петербурге сиделка украла деньги у слепого инвалида
В заброшенном доме на Васильевском острове нашли труп в футболке с надписью «В Питере – пить»
Дрифтеры, устроившие гонки в центре Петербурга, сами уберут следы от шин на велодорожках
Два итальянца пострадали при обрушении лесов с арки Главного штаба в Петербурге
В Петербурге из-за сильного ветра закрыли городские парки и скверы
Петербургский депутат просит МВД создать «горячую линию» для жалоб на стритрейсеров
Выставка «Аллея российской славы» откроется в Петропавловской крепости
Комплекс фонтанов на Московской площади начали разбирать на ремонт
Стало известно, кто будет судить игру «Зенита» с «Мольде»