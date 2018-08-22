Президент Банка УРАЛСИБ награжден Орденом Почета

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-22T14:56:43+03:00

Владимир Коган удостоен награды «за заслуги в области экономики и финансов»

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Президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Владимир Коган удостоен государственной награды Российской Федерации Орден Почета. Соответствующий Указ Президент России Владимир Путин подписал 21 августа 2018 года.

Как отмечается в документе, Владимир Коган удостоен награды «За заслуги в области экономики и финансов», а также за «Многолетнюю добросовестную работу».

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

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