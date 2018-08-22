Бамос! Артем «бог футбола» Дзюба празднует юбилей

СЕГОДНЯ 15:38 2018-08-22T15:51:04+03:00

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Это та история, когда от ненависти до любви один шаг. Артем Дзюба в одночасье стал кумиром миллионов не только россиян, но и жителей других стран. Причем даже тех, кто крайне далек от футбола. Сегодня, 22 августа, у спортсмена юбилей - Артему Дзюбе исполнилось 30 лет. «Комсомолка» вспомнила интересные и не только футбольные факты о герое национальной сборной и «Зенита».

Футболист и просто джентльмен.Фото: Евгения ГУСЕВА

Голос «Навигатора»

Между прочим, первый спортивный. Комментатор Василий Уткин - не в счет. Вот уже пару недель, как Артем помогает водителям прокладывать верные маршруты и, как он сам пообещал, поддерживает автомобилистов на их пути. Согласитесь, приятно же, найдя более быстрый маршрут, услышать: «Целую ваши мысли», а, устав стоять в пробке, взбодриться ласковым: «Дорогие, родненькие вы мои, осталось…».

Дзюбомания

Этот термин, пожалуй, войдет в футбольные энциклопедии, а то и в словари современного русского. Неистовая народная любовь к Артему проснулась после Чемпионата мира по футболу. И не проходит по сей день. А Дзюба еще и подогревает ее все новыми и новыми подвигами - хет-трик в ответном матче с Минском чего стоит. Вы когда-нибудь видели, как футболиста буквально разрывают на части и суют ему в руки подержать детей? Мы - да. Потрясающее зрелище.

Артем Дзюба стал звездой российского футбола.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А еще у Артема внезапно стало больше миллиона подписчиков в Инстаграме - уникальное явление для российского футбола. В его честь рисуют граффити и обычные картины, в его честь называют малышей, его тянут на обложки журналов, зовут сниматься в рекламе, фотографируются с ним на улицах. В общем, какое-то сумасшествие. Но приятное.

Спад в «Зените»

«Буратино», «бревно» - это все о нем, да. Как будто бы из прошлой жизни, но прошло ведь всего три года. В Петербурге экс-игрока «Спартака» встретили не очень доброжелательно. Да и в Москве были не сильно рады переходу футболиста к заклятым соперникам красно-белых. Москвичи даже сочинили песню, где сравнивали Дзюбу с деревянным человечком, мол, на поле он - весьма неуклюж. Обидные прозвища вспоминали всякий раз, когда Артем ошибался в матче. Первые полгода, стоило игроку появиться на поле, был свист.

В Петербурге Дзюба отлично забивал при Мирче Луческу. А вот с Манчини они на поле общий язык так и не нашли. Из обязательной фигуры основного состава Артем перекочевал на скамейку запасных. А зимой и вовсе был отдан в аренду в тульский «Арсенал». Вернулся Артем на коне - после Чемпионата мира - как раз закончился срок аренды. Теперь его появление на поле, как хорошая примета. Без гола или хотя бы голевой передачи, бомбардир с газона не уходит.

Коронный номер Дзюбы после каждого забитого гола.Фото: Алиса ТИТКО

Гол своим

Многие фанаты сине-бело-голубых так и не смогли простить Артему этой ситуации. Напомним, по правилам, игрок отданный в аренду, не может выходить на поле против своей основной команды. А значит Дзюба должен был провести этот матч даже не в запасе - вне заявки. Но не зря говорят, что Артема лучше не злить. Злой Дзюба - самый опасный Дзюба. 10 миллионов рублей - говорят, столько игрок выложил из своего кармана, чтобы сыграть против «Зенита». И ведь это именно он, занес мяч в ворота сине-бело-голубых за три минуты до конца матча, сделав итоговый счет ничейным. В итоге петербуржцы лишились важных двух очков, не смогли выйти в Лигу Чемпионов (Артем, кстати, и себя ее лишил таким образом). Зато доказал. Не «Зениту», а Манчини. Ну, и, конечно, самому себе.

Дзюба и мундиаль

Но с другой стороны, можно сказать, что Манчини сделал Дзюбе царский подарок. Сидя на скамейке запасных в Петербурге, Артем вряд ли бы попал в сборную. А в "Арсенале" он быстро стал ключевым игроком основы, на его счету шесть голов. После такой результативности Артем вошел сначала в расширенный список сборной, потом - в «шорт-лист».

Артем стал лидером сборнойФото: Александр ГЛУЗ

Правда, на первом матче - против Саудовской Аравии - Черчесов его в основе не выпустил. Дзюба вышел на поле лишь на 70-й минуте. А уже на 71-й головой забил мяч в угол сетки ворот. А потом еще выдал прекрасный голевой пас Черышеву. И дальше Дзюба уже в основе.

А его пенальти в ворота Испании? А его пламенная речь перед серией пенальти с Хорватами? А его слезы после поражения на всю страну? Искренность, горячность и страсть - за это его и полюбили.

Бамос

В интервью журналистам Дзюба признавался, что у него есть привычка от, которой он не может избавиться.

- Когда на эмоциях выпрыгиваю и выбрасываю вверх руку, из меня невольно вырывается испанское "Vamos!", - рассказывал он "Спорт-Экспресс". - Никак не могу от этого словечка избавиться. Сколько раз сам себе говорил – не буду больше кричать этот "vamos". Но ничего в итоге не могу с собой поделать.

Шесть лет назад Дзюба так же самозабвенно вел себя на поле.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В переводе Vamos (произносится, как «бамос» - прим.авт.) - вперед, давай, поехали. Сейчас Артем уже не жаждет избавиться от этого слова. Напротив, щеголяет им и в своем Инстаграме, подписывая фотографии с победных матчей. Правда, пишет на русском.

А еще он отдает воинскую честь. Пошло это с матчей мундиаля, когда Артем обменялся приветствиями с Черчесовым. Теперь футболист использует жест и в играх «Зенита». А маркетологи с удовольствием изображают его на футболках и в афишах.

Дзюба и Кокорин хорошие друзьяФото: Илья СМИРНОВ

Дзюба и Кокорин

Почему вы так редко выкладываете у себя фото с мужем? Этот вопрос задали Дарье Валитовой - супруге другого нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

- Дзюба увел, - ответила молодая женщина, поставив грустный смайлик.

Шутка? Ну, конечно. Но отчасти. О дружбе Кокорина и Дзюбы можно писать комедии. Они буквально забрасывают Instagram совместными фотографиями и «сладкими» комментариями. Чего стоит только их недавняя серия колких мемов, где они рассказали о своих крепких отношениях. В наших фаворитах - фото Дзюбы с заячьими ушами, которое Кокорин подписал «Вот такой он лев на самом деле», а также мем Дзюбы со знаменитым кадром из фильма «Титаник», того самого, где Кейт и Лео ( в нашей версии - Коко и Дзю) стоят на носу лайнера. Угадайте, кто в роли девушки.

Артем с супругой Кристиной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Будем надеяться, что после того, как Кокорин полностью восстановится после травмы, на поле у них воцарится такая же гармония.