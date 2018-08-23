2018-08-23T15:45:07+03:00
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25 августа Санкт-Петербург станет участником «Всероссийской танцевальной гонки»

В акции «Танцевальная гонка» может принять участие каждый, а не только суперпрофи, танцующие всю жизнь
Степан СТЕПАНОВ
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«Танцевальная гонка» в Санкт-Петербурге пройдет 25 августа.«Танцевальная гонка» в Санкт-Петербурге пройдет 25 августа.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Акция «Танцевальная гонка» пройдет 25 августа на Малой Садовой улице (у фонтана «Вращающийся шар») с 13.00 до 21.00. В течение восьми часов горожане смогут показать свои умения на площадке, которая будет повторять сцену шоу «ТАНЦЫ».

Во время танцевальной гонки на электронное табло выведут турнирную таблицу. А помогать участникам марафона добрым словом будут наставники шоу «ТАНЦЫ» Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова, которые записали для битвы специальные мотивирующие видеоролики.

- В акции «Танцевальная гонка» может принять участие каждый, а не только суперпрофи, танцующие всю жизнь. Соревнование подразумевает под собой беспрерывность действа, как при фиксации рекордов Гиннесса. Чем дольше площадка находится без двигающихся под музыку людей, тем меньше танцевального времени засчитано. Это значит, что один танцор должен будет передать эстафету другому, рвущемуся в бой, - рассказывают организаторы танцевального проекта. – Гонку выиграет тот город, который протанцует дольше других. Примите участие во Всероссийской танцевальной гонке и докажите, что Санкт-Петербург самый танцевальный город России.

Кроме того, танцевальную гонку можно поддержать дистанционно. Для этого нужно записать зажигательный танец, выложить видео с хэштегом #танцгонка_СПб в свой Инстаграм и ждать результатов. За каждый выложенный танец город получит дополнительные пять минут времени.

Внимание! Все видео должны быть выложены 25 августа строго до 20.00. Только в этом случае танец попадет в общий зачет.

Во время мероприятия будет работать развлекательная программа с конкурсами, призами и выступлениями творческих коллективов.

«Танцевальная гонка» в Санкт-Петербурге пройдет 25 августа с 13.00 до 21.00 на Малой Садовой улице (у фонтана «вращающий шар»).

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