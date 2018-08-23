2018-08-23T15:49:41+03:00
Афиша

StandUp-вечер с Натальей Красновой в Петербурге

Бьюти-богиня Instagram обещает быть максимально откровенной
Степан СТЕПАНОВ
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Лучшая в Instagram – Наталья Краснова.Лучшая в Instagram – Наталья Краснова.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Во вторник, 28 августа 2018 года в Альпенхаусе пройдет теплый и веселый StandUp-вечер с обворожительной, привлекательной и удивительной девушкой - Натальей Красновой.

Бьюти-богиня Instagram обещает быть максимально откровенной: расскажет самые пикантные истории из своей жизни, даст советы на злободневные темы, расскажет пару секретов вечной молодости – все это сквозь призму юмора.

Вас ждет легкая, непринужденная атмосфера, благодаря которой так популярен жанр StandUp. Для своих поклонников Наталья подготовила особенный подарок – автограф и фотосессию после выступления. Приятные впечатления обеспечат вам фирменное пенное, вкусная еда и, конечно же, лучшая в Instagram – Наталья Краснова. Приходите за порцией убойного юмора и зарядом отличного настроения!

Начало в 20:00

При покупке входного билета, у вас есть возможность расположиться за любым свободным столом на 1 или 2 этаже.

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