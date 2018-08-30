Третий подросток из банды АУЕ, которая избила учителя, задержан в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-30T12:34:25+03:00

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Правоохранители Петербурга взялись за задержания подростков, которые подражают АУЕ. Сегодня следователи сообщили о поимке еще одного участника группировки. 17-летнего подростка пригласили в отделение, где уже побывали двое его подельников. В итоге следователи решают вопрос о предъявлении обвинений уже троим юным АУЕшникам. На свободе, по данным пострадавших, находится еще 12 членов банды.

- Задержанный не учится и нигде не работает. Обвинение ему будет предъявлено в ближайшее время, - сообщили в СУ СК РФ по Санкт-Петербургу. И добавили, что 17-летний задержанный уже попадался следователям в августе прошлого года. В компании 13 друзей он также нападал на прохожих и грабил их. Тогда малолетних бандитов оставили под домашним арестом.

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда-Петербург» банда подростков, причисляющих себя к субкультуре АУЕ напала на прохожих в центре Северной столицы. Вечером 24 августа банда из 15 человек громила улицы, избивала мужчин и грабила магазины. Всего за пару часов жертвами малолетних хулиганов, по словам пострадавших, стало 16 человек, в числе которых и пожилая женщина.

Пострадавшие от нападения банды АУЕ. Предприниматель и учитель стали жертвами малолеток 24 августаФото: Соцсети

Сами хулиганы на связь с журналистами не выходят и массово удаляют страницы в соцсетях.

Кстати, следователи продолжают искать тех, кто пострадал от действий банды. Пока в полицию обратились только двое, еще порядка 14 человек предпочли залечивать раны дома. Если вы стали жертвами малолетних АУЕшников – обратитесь в следственное управление по телефонам: 8(812)579-01-17, 8(812)579-04-35.

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