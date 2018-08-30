Эдита Пьеха о смерти Иосифа Кобзона: «Он выдерживал нечеловеческие нагрузки!»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-30T16:21:57+03:00

Эдита Пьеха с Иосифом Кобзоном были коллегами, которые очень уважали друг друга. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эдита Пьеха признается: друзьями с Кобзоном они так и не стали

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Артист, на песнях которого выросло не одно поколение, Иосиф Кобзон умер в Москве на 81 году жизни. Сердце великого артиста остановилось сегодня, 30 августа 2018 года.

- Он был гениальным исполнителем, - поделилась с «КП-Петербург» певица Эдита Пьеха. – в его репертуаре были разыне песни, всех советских композиторов. Потому что ему было под силу спеть абсолютно все. Здоровье позволяло ему выступать и на целине, и на Дальнем Востоке, и в Арктике – Иосиф успевал везде! И выдерживал нечеловеческие нагрузки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/666501" frameborder="0"></iframe> Памяти Иосифа Кобзона.Не стало народного артиста - Иосифа Кобзона...

Кобзон действительно был трудоголиком и очень любил сцену. Сам певец как-то признавался, что стал родоначальником «того зверства», когда артист давал по 5-6 сольников за день.

Эдита Пьеха признается: друзьями с Кобзоном они так и не стали. Но были коллегами, которые очень уважали друг друга.

- Мы часто сталкивались с ним за кулисами. Он всегда спрашивал меня: «Как настроение Эдита?». У него самого оно всегда было боевое. Жаль очень, что от нас ушел такой талантливый артист, певец. Мои соболезнования жене, детям, внукам, друзьям Иосифа Давыдовича.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/666517" frameborder="0"></iframe> Лучшие песни Иосифа Кобзона, которые вошли в историю.Его голос навсегда останется с нами. Иосиф Кобзон записал тысячи песен, многие из них стали по-настоящему народными. "Офицеры», «Баллада о красках», "Я люблю тебя, жизнь" и конечно же, «День победы».

Иосиф Кобзон обладатель множества наград и званий. Свою карьеру он начал в 1956 году и с тех пор не уходил со сцены. Он выступал перед многими политическими деятелями, но не стыдился выйти на сцену и спеть перед простой публикой. Часто отказывался от гонораров, радуя поклонников своим творчеством бесплатно.

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Иосиф Кобзон: Я никогда не надеваю награды. С Золотыми Звездами хожу только в Кремль и в «Комсомолку»

Об этом великий певец и политик рассказал в видеоинтервью нашему корреспонденту (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Кобзон так и не научился петь под «фанеру»

Первая передача «Поем песни Великой Победы вместе с Кобзоном» прозвучала на Радио «Комсомольская правда» практически сразу, как только оно появилось. Иосиф Давыдович приехал к нам накануне Дня Победы 2008-го и находился в прямом эфире аж 2 часа. Он не только напрямую общался с нашими радиослушателями и читателями, но и пел военные песни вживую, без всякой «фанеры». «Землянка», «Темная ночь», «Журавли»... (подробности)

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«Я сам себе судья»: 20 главных правил жизни Иосифа Кобзона

1. Я не хотел бы никакой другой жизни кроме той, что состоялась. Мне всегда хотелось быть первым. Я спешил на стройки Сибири, на целину, на Самотлор, первым из артистов полетел на остров Даманский, когда там случился конфликт с китайцами, первым был в Афганистане, Чернобыле. Я всегда считал, что певец в СССР больше, чем певец (подробности)

Иосиф Кобзон: Пел для Сталина, Хрущева и Брежнева. Но не для Горбачева

...Это интервью мы готовили несколько месяцев - с тех пор, как еще в мае великий певец вот уже девятый раз (начиная с 2008-го) приезжал к нам на Радио «Комсомольская правда» (подробности)

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Как Иосиф Кобзон приехал из больницы в «Комсомолку»

Дело было в октябре 1998 года, когда бывшие комсомольцы, а бывшими они, как известно, не бывают, широко отмечали 80-летие ВЛКСМ. В «Комсомолке» тоже решили отметить – достойно, но в меру камерно, в стилистике традиционных «землянок». То есть сугубо аскетично: из напитков только водка из металлических фляжек, из закуски – вареная картошка, черный хлеб, сало и соленые огурцы (подробности)