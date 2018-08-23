Жительница Петербурга спустя 14 лет узнала, что ее «умерший» в роддоме сын жив, но отказалась от него

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-23T13:42:16+03:00

У мамы новая жизнь, поэтому ребенок теперь ей уже не нужен Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Ринат (имена изменены, - прим.Ред.) из Карачаево-Черкесии всю жизнь прикован к постели. Косые взгляды людей сквозь бортики в своей кроватке мальчик ловит с большим интересом и радостью. Ребенок никогда не был окружен родительской заботой и вниманием. Все, что ребенок видит, это белый потолок в детском доме. Он не разговаривает и не понимает чужую речь. Но внимание к себе и любое прикосновение встречает благодарной улыбкой. Вот уже 14 лет Ринат ждет, что в дверях комнаты появится его мама.

«МНЕ ГОВОРИЛИ – ВАШ РЕБЕНОК УМЕР»

Мать Рината не была лишена родительских прав через суд. 31-летняя Анна Сумина просто не подозревала, что ее родной мальчик все эти годы мучается один в детдоме. Женщина была уверена, что ее ребенок умер еще в роддоме.

Сумина родила Рината, будучи еще совсем юной - в 17 лет. Тогда ее семья жила в Черкесске. Мальчик родился с серьезными отклонениями. Врачи предупредили родственников, что шансов на реабилитацию нет. Поэтому сквозь слезы девушка вместе с матерью написала отказ от младенца.

Аня родила в юном возрасте.Фото: СОЦСЕТИ

- Я даже вспоминать это не хочу, - признавалась «КП-Петербург» Анна. – Врачи мне после родов говорили, что мальчик очень больной, плохо себя чувствует и, скорее всего, не выживет. Объясняли, что нужно дорогостоящее лечение. И прогнозов, что лечение вообще поможет, не давали. Папа нашего мальчика, конечно, знал о малыше. Но участия никакого не принимал. Поэтому я и написала отказ от ребенка. А через три недели сотрудница родильного дома увидела нас на улице и сказала, что мой сын умер….

Чтобы справиться с горем, Аня вместе с матерью уехала из родной Карачаево-Черкесии в Санкт-Петербург и начала новую жизнь. В Северной столице девушка нашла мужчину своей мечты, вышла замуж и планировала новую семью. Но тут Анне, как гром среди ясного неба, пришел привет из прошлого. С родины Суминой прислали иск о лишении ее родительских прав на мальчика, которого она вот уже 14 лет считала мертвым. Тогда-то изумленная женщина и запросила экспертизу ДНК. Чтобы разобраться в этом деле Анна даже наняла себе адвоката.

Мальчик видит в детском доме только белый потолок

«МЫ ЖДАЛИ МАМУ 14 ЛЕТ»

В самом детском доме от этого лишь недоумевали.

- Да, ребенок родился с отклонениями, - опускают глаза сотрудники детского дома. - Он не ходит, не понимает слов, не разговаривает, его кормят и он нуждается в уходе. Шансов на реабилитацию нет. Но он живой человек! И он, как и другие, нуждается в заботе. Отца у мальчика нет. По документам именно Анна является родителем. У ребенка даже ее фамилия.

Малыш, по словам сотрудников опеки, действительно никогда не видел родителей. Но все это время мать ждали в стенах детского дома. Все точки над i должна была расставить экспертиза. И вот спустя несколько месяцев от специалистов-генетиков пришел ответ.

Анна была уверена, что ее ребенок умер в роддоме.Фото: СОЦСЕТИ

- Экспертиза признала, что это действительно ребенок нашей Анны, - пояснял неделю назад адвокат Суминой Евгений Зобов. – Сама Анна пока еще не приняла решение, что делать дальше.

В семье на тот момент не исключили, что Сумина захочет забрать ребенка. За решением мамы с интересом следили и сотрудники опеки.

«СОГЛАСИЛАСЬ ПЛАТИТЬ РЕБЕНКУ 4 ТЫСЯЧИ»

Работники детского дома до последнего надеялись на трогательное воссоединение семьи.

- Мы до последнего ждали ответ матери, - пояснили «Комсомолке» сотрудники опеки. – Но мать ребенка даже не соизволила приехать. Она прислала нам письмо, в котором написала, что отказывается от ребенка и согласна с нашим иском о лишении ее родительских прав. Мы не понимаем, зачем тогда нужна была экспертиза ДНК. Сейчас суд уже рассмотрел наш иск и лишил женщину прав на ребенка. Она должна будет ежемесячно платить мальчику по четыре тысячи рублей. Увы, но таково ее решение.

Ребенку ищут новую семью

Сама Анна отказалась комментировать свое решение. Сейчас Ринату будут искать новую семью.

- Надежда у нас есть всегда, - с грустью поясняют в детском доме. – Но вы же понимаете, что шанс на такое очень низкий. Ребенку нужен круглосуточный уход. Что же касается самой матери, то у нее сейчас новая семья – муж. Мы думаем, что экспертизу ДНК она устроила, чтобы обелить себя перед ним. Как бы то ни было, а ребенок так и остался без родителей.

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