Из горящей 16-этажки на проспекте Энтузиастов эвакуировали 60 человек

СЕГОДНЯ 13:29 2018-08-23T13:44:08+03:00

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Едкий запах то ли горелой резины, то ли пластмассы почувствовали сегодня утром жители многоэтажки на проспекте Энтузиастов. И вызвали пожарных.

Одни жильцы вышли на улицу ждать спасателей, другие предпочли наблюдать за происходящим с собственных балконов. И прибавили пожарным работы - людей пришлось эвакуировать. Как говорят очевиды, прямо с балконов - с помощью пожарных спецмашин.

- Огня там нет, но дым валит из многих окон и с разных этажей, причем с двух сторон дома. Сказали, что какие-то щитки горят, - рассказывает в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте Алиса Фейлик.

По словам очевидцев, больше всего дыма было на десятом этаже. А едкий запах стоит теперь даже на улице: глаза слезятся, дышится плохо.

Очевидцы насчитали 17 пожарных машин. Фото: Ян Викторович, ВКонтакте

- Сообщение о пожаре в доме номер 47 корпус 4 по проспекту Энтузиастов поступило в 10:40. В шестнадцатиэтажном жилом доме горел электрощит, - уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На ЧП отправили 12 пожарных машин. Хотя жильцы насчитали во дворе даже 17 красных автомобилей спасателей. Оценив обстановку, огнеборцы приняли решение эвакуировать жильцов. Всего из дома вывели 60 человек - кого-то по маршевым лестницам, кого-то с помощью выдвижных спасательных.

Больше часа пожарные работали на месте. И только к полудню пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в региональном управлении МЧС.