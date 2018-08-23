Зовут острова

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-23T16:42:09+03:00

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Путь на острова» - так называется цикл публикаций «Комсомольской правды» и Международного социально-культурного проекта Вячеслава Заренкова «Созидающий мир», рассказывающий о почти забытых страницах Великой Отечественной войны на Балтике.

В Финском заливе нашей стране принадлежат десятки островов. Все они имеют богатейшую историю. Первые люди на них поселились еще в каменном веке. В прошлом острова были прибежищем пиратов и контрабандистов, на них жили рыбаки и корабелы. В годы обороны Ленинграда они стали ареной ожесточенных сражений. Сегодня большинство островов необитаемы, только на некоторых, самых крупных, несут свою вахту военные, метеорологи и служители маяков. Для большинства наших сограждан эти острова - Terra Incognita, многие даже не догадываются об их существовании. Однако интерес к этим затерянным мирам Балтики с каждым годом растет.

БЬЕРКЕ - ОН ЖЕ БОЛЬШОЙ БЕРЕЗОВЫЙ

Самый доступный из островов в Финском заливе - Большой Березовый. Он - часть архипелага, насчитывающего полтора десятка островов, известных еще со времен Новгородской республики. Шведы, захватившие их, назвали острова Бьерке, что в переводе означает «березовые».

Памятник на Сескаре

Острова отделяет от суши всего несколько километров. В выходные из Приморска к ним отправляются десятки небольших судов и катеров с туристами и… обитателями Большого Березового. Здесь, по крайней мере, две деревни. В самой крупной - Красный Остров (финское название Сааренпяя) - насчитывается более 150 домов. Когда-то здесь были школа, клуб. С пристани в Приморск ходил рейсовый пассажирский кораблик. Но в начале 2000-х деревню расселили, а несколько лет назад и вовсе упразднили. Здесь нет электричества, магазинов, медпункта. Но деревня-«нахаловка» живет, а летом вполне многолюдна. Дачники добираются сюда, кто как может. В основном на своих моторках. Электроэнергию получают за счет солнечных батарей.

Здесь сохранилась память о событиях войны. Весной 1940 года на Березовые острова прибыли наши артиллеристы и за год построили мощные береговые батареи для защиты Ленинграда. К сожалению, наши пушки, направленные в море, оказались бесполезны. Немецкие корабли на горизонте так и не появились. А финны, вступив в войну на стороне Германии, заняли Карельский перешеек с суши.

Гарнизоны два месяца держали оборону. Финны не знали истинного соотношения сил, поэтому штурмовать острова не рискнули. С другой стороны, они боялись наших атак, держали на побережье немалую группировку. Это не позволило финским войскам развить свое наступление на Ленинград. Они дошли до старой границы, но дальше продвинуться не смогли.

МЕСТА БАЛТИЙСКОЙ СЛАВЫ

Сегодня кажется настоящей фантастикой, что все годы блокады в Финском заливе держали оборону три наших острова: Лавенсаари (ныне Мощный), Сескар и Пенисаари (Малый). До них от блокированного Ленинграда было более ста километров. Но регулярно к островам шли транспорты с продуктами и боеприпасами: летом - корабли, а зимой - полуторки по льду залива, по Малой дороге жизни.

В лесах много бункеров и дотов, до сих пор напоминающих о войне

Острова стали плацдармом для советских подводных лодок, отправлявшихся в рейды в Балтику, в тыл врага.

О мужестве защитников островов напоминают обелиски, установленные после победы. Но со временем эти монументы заметно обветшали. Поселившийся в Сосновом Бору офицер-пограничник в отставке Александр Кириленко от рыбаков узнал о плачевном состоянии памятника на острове Малый и решил восстановить монумент. Вместе с другими энтузиастами он создал историко-патриотический отряд «Острова Балтийской славы». В группу вошел историк и писатель Игорь Алепко. На свои средства и при поддержке предприятий Соснового Бора в 2012 году Кириленко и его товарищи установили новый обелиск на острове Малый. Затем поставили памятные стелы на островах Мощный, Гогланд, восстановили памятник на острове Сескар. Весной нынешнего года открыли монумент на островах Соммерс и Нерва.

- В июле 1942 года наши войска пытались отбить Соммерс у занявших его финнов, - рассказывает Александр Кириленко. - В ночь на 8 июля на остров высадился наш десант. Три дня на крошечном клочке земли шли бои. Увы, операция была подготовлена плохо, подкрепления десант не дождался, и фактически весь отряд погиб. Русское географическое общество несколько лет назад установило на Соммерсе памятный знак. А мы изготовили стелу и гранитную плиту с перечнем погибших здесь боевых кораблей. Моя мечта - чтобы на острова Балтийской славы приезжали школьники и молодежь. Эти места - живая история, и знать о ней необходимо с юных лет.

КОМАНДА «ГОГЛАНД»

В Финском заливе разбросаны десятки островов. Добираться до каждого из них - несколько часов. Комплексным обследованием этих островов занялась экспедиция Русского географического общества «Гогланд».

- Гогланд - крупнейший из островов, - рассказывает заместитель руководителя экспедиции Екатерина Хуторская. - Но это не значит, что мы занимаемся только им. За шесть лет нашей работы мы побывали на многих островах. Особое внимание уделяем Большому Тютерсу. Это поистине уникальное место.

В деревне Красный Остров сейчас более 150 домов

Территория Большого Тютерса - всего восемь квадратных километров, однако он поражает своим разнообразием: скалы, хвойные леса, песчаные пляжи и двадцатиметровые дюны. Над островом возвышается старинный маяк 1904 года.

Но главное, что Большой Тютерс - по сути, огромный музей под открытым небом. Такой коллекции военной техники нет, наверное, нигде в мире. Все это - наследие ушедшей войны. Германские войска захватили остров в апреле 1942 года и превратили его в неприступную цитадель. Но история распорядилась иначе. В сентябре 1944 года немцы бесславно покинули Большой Тютерс, оставив пушки и доты, при этом заминировав остров. И хотя предпринимались попытки его разминировать, полностью сделать это не удалось до сих пор. Большой Тютерс часто называют островом смерти.

В состав экспедиций Русского географического общества входят добровольцы со всей страны. Чтобы попасть в их состав, нужно пройти серьезный конкурсный отбор: число желающих попасть на острова год от года растет.

Добровольцы убирают мусор, ведут поиск воинских захоронений, готовят к отправке в музеи уникальную технику и вооружение, участвуют в реставрации старинных маяков.

В прошлом году на Большом Тютерсе удалось обнаружить обломки советского бомбардировщика Пе-2. Гибель самолета была зафиксирована в боевых сводках, но искали его три года.

Экспедиция ставит перед собой еще одну задачу: найти на Большом Тютерсе захоронения наших бойцов - участников безуспешных десантов на остров. Пока это не удается.

- Острова Финского залива скрывают немало тайн, - говорит Екатерина Хуторская. - Поколений не хватит, чтобы все узнать и понять. И хотя сегодня многие даже не подозревают о существовании этих островов, я убеждена, что скоро они войдут в популярные туристические маршруты.

В сентябре на Большой Тютерс отправится новая экспедиция. А значит, будут новые открытия.