2018-08-23T16:44:40+03:00
Дом. Семья

На завтрак и на десерт: Простые и быстрые рецепты блюд из творога

Натуральный творог – это прекрасная основа для выпечки и десертов
Степан СТЕПАНОВ
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В натуральном твороге Valio нет ничего, кроме молока, сливок и закваски.В натуральном твороге Valio нет ничего, кроме молока, сливок и закваски.
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О пользе творога сказано немало. Это бесценный источник кальция и белка, аминокислот и витаминов. Творог – универсальный завтрак, полезный перекус днем и легкий ужин вечером. Чтобы творог принес пользу, важно внимательно подойти к его выбору. Простой и понятный состав – гарантия натуральности продукта. Так, в натуральном твороге Valio, произведенном в концепции Clean Label – «чистая этикетка», нет ничего, кроме молока, сливок и закваски. Компания отказывается от использования консервантов, красителей, заменителей молочного жира и ГМО при производстве этого продукта. Именно поэтому творог Valio получается таким сливочным, вкусным и полезным. А еще натуральный творог – это прекрасная основа для выпечки и десертов. Самыми вкусными рецептами из творога Valio поделимся сегодня.

Творожные оладьи

Ингредиенты на 6 порций:

Творог Valio 4,5% 340 г

Масло растительное 50 мл.

Мука 180 г

Яйца куриные 3 шт.

Сахар 80 г

Мята 15 г

Сахарная пудра 20 г

Сода 2 г

Ягоды для украшения 100 г

Яйца взбейте с сахаром.

Творожные оладьи.

Творожные оладьи.

Во взбитые яйца добавьте творог, муку, соду и перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно получиться не очень густым.

На разогретой сковороде с растительным маслом на умеренном огне поджарьте оладьи.

Переложите готовые оладьи на сервировочное блюдо, украсьте ягодами, мятой и посыпьте сахарной пудрой.

Яблочный крамбл

Ингредиенты на 6 порций:

Мука 400г

Яблоко 500г

Масло сливочное Viola 240г

Геркулес 90г

Сахар 190г

Сахарная пудра 30г

Ванильный сахар 40г

Творог Valio 4.5% 240г

Клубника 100г

Мята 10г

Сахарная пудра 20г

Яблочный крамбл.

Яблочный крамбл.

1. В муку добавьте 90 г сахара, сливочное масло комнатной температуры, ванильный сахар, геркулес и руками разорите массу до образования крошки.

2. Яблоки очистите и нарежьте ломтиками, добавьте сахар, творог и перемешайте.

3. В форму для запекания выложите часть крошки, яблочную начинку, накройте остатками крошки, слегка утрамбуйте руками.

4. Выпекайте десерт при температуре 180 градусов 30 минут.

5. Готовый крамбл, украсьте клубникой, мятой и посыпьте сахарной пудрой.

6. Рекомендуем подавать с шариком мороженого..

Домашние творожные сырки с ванилью под шоколадной глазурью

Ингредиенты на 4 порции:

Творог Valio 4.5% 540г

Сахарная пудра 150г

Масло сливочное Viola 90г

Сливки Valio 22% 100мл

Ванильный стручок 1шт.

Шоколад белый 150 г

Шоколад тёмный 150г

Мята 15г

Домашние творожные сырки.

Домашние творожные сырки.

Творог переложить в ёмкость для измельчения добавить сахарную пудру, масло сливочное, ванильные семечки, которые предварительно вычистили из ванильного стручка. Массу измельчить блендером до однородной консистенции.

Шоколад переложить по отдельности, добавить сливки и растопить на водяной бане.

Растопленный шоколад, переложить в кондитерский мешок, в силиконовые формы на дно распределить часть глазури, поверх выложить творожную массу и убрать в морозильную камеру для застывания на 1 час.

Сырки вытащить из форм, переложить на решётку глазурью вниз и покрыть глазурью оставшийся глазурью, после остывания переложить на сервировочное блюдо, украсить мятой и подовать к столу.

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