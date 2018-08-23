На завтрак и на десерт: Простые и быстрые рецепты блюд из творога
О пользе творога сказано немало. Это бесценный источник кальция и белка, аминокислот и витаминов. Творог – универсальный завтрак, полезный перекус днем и легкий ужин вечером. Чтобы творог принес пользу, важно внимательно подойти к его выбору. Простой и понятный состав – гарантия натуральности продукта. Так, в натуральном твороге Valio, произведенном в концепции Clean Label – «чистая этикетка», нет ничего, кроме молока, сливок и закваски. Компания отказывается от использования консервантов, красителей, заменителей молочного жира и ГМО при производстве этого продукта. Именно поэтому творог Valio получается таким сливочным, вкусным и полезным. А еще натуральный творог – это прекрасная основа для выпечки и десертов. Самыми вкусными рецептами из творога Valio поделимся сегодня.
Творожные оладьи
Ингредиенты на 6 порций:
Творог Valio 4,5% 340 г
Масло растительное 50 мл.
Мука 180 г
Яйца куриные 3 шт.
Сахар 80 г
Мята 15 г
Сахарная пудра 20 г
Сода 2 г
Ягоды для украшения 100 г
Яйца взбейте с сахаром.
Творожные оладьи.
Во взбитые яйца добавьте творог, муку, соду и перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно получиться не очень густым.
На разогретой сковороде с растительным маслом на умеренном огне поджарьте оладьи.
Переложите готовые оладьи на сервировочное блюдо, украсьте ягодами, мятой и посыпьте сахарной пудрой.
Яблочный крамбл
Ингредиенты на 6 порций:
Мука 400г
Яблоко 500г
Масло сливочное Viola 240г
Геркулес 90г
Сахар 190г
Сахарная пудра 30г
Ванильный сахар 40г
Творог Valio 4.5% 240г
Клубника 100г
Мята 10г
Сахарная пудра 20г
Яблочный крамбл.
1. В муку добавьте 90 г сахара, сливочное масло комнатной температуры, ванильный сахар, геркулес и руками разорите массу до образования крошки.
2. Яблоки очистите и нарежьте ломтиками, добавьте сахар, творог и перемешайте.
3. В форму для запекания выложите часть крошки, яблочную начинку, накройте остатками крошки, слегка утрамбуйте руками.
4. Выпекайте десерт при температуре 180 градусов 30 минут.
5. Готовый крамбл, украсьте клубникой, мятой и посыпьте сахарной пудрой.
6. Рекомендуем подавать с шариком мороженого..
Домашние творожные сырки с ванилью под шоколадной глазурью
Ингредиенты на 4 порции:
Творог Valio 4.5% 540г
Сахарная пудра 150г
Масло сливочное Viola 90г
Сливки Valio 22% 100мл
Ванильный стручок 1шт.
Шоколад белый 150 г
Шоколад тёмный 150г
Мята 15г
Домашние творожные сырки.
Творог переложить в ёмкость для измельчения добавить сахарную пудру, масло сливочное, ванильные семечки, которые предварительно вычистили из ванильного стручка. Массу измельчить блендером до однородной консистенции.
Шоколад переложить по отдельности, добавить сливки и растопить на водяной бане.
Растопленный шоколад, переложить в кондитерский мешок, в силиконовые формы на дно распределить часть глазури, поверх выложить творожную массу и убрать в морозильную камеру для застывания на 1 час.
Сырки вытащить из форм, переложить на решётку глазурью вниз и покрыть глазурью оставшийся глазурью, после остывания переложить на сервировочное блюдо, украсить мятой и подовать к столу.