Картины «Довлатов» и «Лето» поборются за премию Европейской киноакадемии

СЕГОДНЯ 16:53 2018-08-23T16:53:28+03:00

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Пять российских фильмов вошли в лонг-лист 31-й премии Европейской киноакадемии European Film Awards. Среди них ленты «Лето» Кирилла Серебренникова и «Довлатов» Германа-младшего. Обе картины снимали в Петербурге.

В первой речь идет о ленинградских рокерах: лидере группы «Зоопарк» Майке Науменко и Викторе Цое, который по сюжету только начинает свой творческий путь. Во второй - о жизни знаменитого советского писателя Сергея Довлатова и эпохе Ленинграда 70-х.

- Фильм «Лето» обладает потенциалом, для того чтобы пройти дальше и даже победить. Картина, на мой взгляд, - своеобразный мост между русской и американской рок-культурой. К тому же основой фильма стала популярная на Западе концепция Make love not war (делай любовь, а не войну. - Прим. ред.), - считает гитарист группы «Зоопарк» Александр Донских.

Фильм «Довлатов» Германа-младшего номинирован на премию Европейской киноакадемии.Фото: кадр из фильма

Вручение премии Европейской киноакадемии впервые состоялась в 1988 году. Обычно оно происходит в начале декабря в разных городах Европы. Российская картина получили награду в номинации «Лучший фильм» только один раз - в 1993 году. Тогда приз достался Никите Михалкову за фильм «Урга - территория любви».

Номинантов этого года объявят на кинофестивале в Севилье в ноябре, а победителей определят в декабре. Российскими конкурентами «Довлатова» и «Лета» станут фильмы «Айка» Сергея Дворцевого, «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Война Анны» Алексея Федорченко.

Татьяна БАРАНОВСКАЯ