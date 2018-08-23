Долгая дорога домой: Пограничная служба предупредила о пробках на границах с Эстонией и Финляндией

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-23T17:10:57+03:00

Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о возможных автомобильных очередях на границе с Финляндией и Эстонией. Фото: Александр ГЛУЗ

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Предупрежден, значит - вооружен. Железное правило и для тех, кто едет домой, и для тех, кто только собирается отдохнуть. Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о возможных автомобильных очередях на границе с Финляндией и Эстонией.

Все дело в том, что не за горами последние деньки лета, все спешат ухватиться за возможность отдохнуть. А еще по опыту прошлых лет сотрудники ведомства дают прогноз: семьи с детьми будут массово возвращаться из-за границы в Россию, чтобы успеть к началу учебного года. Так что, если не хотите терять время в очередях, лучшее обойти пиковые часы.

- Максимальная нагрузка на пункты пропуска ожидается 24, 29 и 30 августа после обеда и до 8 часов вечера на выезд из России, а на въезд - 25 августа с 18:00 до 22:00, 26 августа - с 14:00 до полуночи, 29-31 августа - с полудня и до 23:00, - сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Для того чтобы хоть как-то разгрузить поток, пограничники привлекут больше сотрудников, откроют все имеющиеся кабины для паспортного контроля и организуют реверсивное движение в часы пик. Сами же сотрудники ведомства просят набраться терпения и с понимание отнестись к этим временным трудностям, ведь то всего на пару дней.

НА ЗАМЕТКУ

Как быстрее отстоять очередь на границе

Если вы не хотите стоять в очереди на границе с Эстонией, можете заранее записаться в «Электронную очередь» и следить за живой очередью на специализированном сайте