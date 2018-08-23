2018-08-23T18:20:30+03:00
Общество

«Связь времен, связь поколений»: Авто Премиум выступит партнером автопробега

Редкие машины колонной проедут через Невский проспект до Биржевого проезда
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Фото предоставлено компанией "Авто Премиум".Фото предоставлено компанией "Авто Премиум".
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В субботу 25 августа 2018 года в Санкт-Петербурге состоится автопробег ретро-автомобилей «Связь времен, связь поколений». «Авто Премиум» - группа официальных дилеров ŠKODA в Санкт-Петербурге, выступит партнером этого уникального события.

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​Петербуржцы и гости Северной столицы станут зрителями и даже участниками уникального автопробега ретро-автомобилей. Редкие автомобили - действующие экспонаты Петербургского музея ретро техники и любителей военной истории, нарядной колонной проедут от Пулковского шоссе через Невский проспект, Дворцовую площадь и Стрелку Васильевского острова, – и финишируют в Биржевом проезде, где состоится праздничный концерт.

Участниками автопробега станут и обычные автолюбители, заявившие о своем желании продемонстрировать собственные ретро-автомобили жителям и гостям города на Неве. Все участники ретро-пробега получат талоны на 10 литров бензина и сувениры.

Совершить путешествие во времени можно будет и на праздничном мероприятии, стартующем в 14:00 рядом со зданием Биржи - в Биржевом проезде. Гости насладятся шлягерами разных десятилетий, смогут посмотреть интересные ролики в киношатре и продегустировать шедевры полевой кухни. В программе праздничного концерта выступление заслуженного артиста России Ивана Беседина, солиста «Петербург-концерта» Сергея Зыкова, группы Feel’армония и других артистов.

Будущее мировой авто индустрии будет представлено на специально организованной площадке официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум». Здесь гости праздника познакомятся с современной моделью чешской марки ŠKODA Kodiaq, воплотившей в себе последние инновации в области автомобилестроения, и смогут записаться на тест-драйв в один из дилерских центров: на пр. Энгельса, 35, ул. Хасанской, 5 или ул. Руставели 25/2.

Виртуально познакомиться, выбрать и забронировать свой новый ŠKODA KODIAQ можно на сайте www.skoda-ap.ru.

Автопробег стартует в 12:00 на заправке ЛУКОЙЛ, что на Пулковском шоссе, 42/5.

Праздничное мероприятие в Биржевом проезде начнется в 14:00.

Справка

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе звания «Лучший дилер 2016 в России». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

Присоединяйтесь к группам Авто Премиума в социальных сетях Facebook и VK.

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