Зенит - Мольде 23 августа 2018 года. Прямая онлайн-трансляция первого матча плей-офф Лиги Европы
Сегодня 23 августа в 19.00 на стадионе «Санкт-Петербург» в первом матче плей-офф Лиги Европы сойдутся «Зенит» и «Мольде».
Петербуржцы, после разгрома минского «Динамо» со счетом 8:1 пребывают в статусе фаворита, однако тренер сине-бело-голубых Сергей Семак был крайне осторожен.
- Что касается соперника, то весь материал, который могли достать, посмотрели и изучили. Команда хорошая, в этом противостоянии нас ждут непростые матчи. Мы должны быть готовы.
«Мольде» в третьем отборочном раунде прошел шотландский «Хиберниан». В гостях была ничья 0:0, дома - победа 3:0.
Что ж, «Зенит» ждет трудная игра. Кроме того, что скандинавские команды всегда славятся своей неуступчивостью, за «Мольде» будет опыт его тренера. Уле-Гуннар Сульшер 15 лет провел в знаменитом «Манчестер Юнайтед», где был одной из первых звезд клуба. И сегодня он настроит свою команду дать бой «Зениту».
Что из этого получится – увидим сегодня вечером.
История встреч Зенит - Мольде
Первая встреча команд.
Состав Зенита на матч с Мольде 23 августа
Анюков, Мевля, Иванович, Смольников - Кузяев, Краневиттер, Эрнани, Мак - Дриусси, Дзюба
В воротах - Лунев
Состав Мольде на игру с Зенитом 23 августа
Хауген, Форрен, Реммер, Габриэльсен, Сарр, Хуссейн, Аурснес, Странд, Халанд, Хестад
В воротах - Линде
Прогноз на матч Зенит - Мольде 23 августа 2018 года
Прогноз на матч: Зенит - Мольде 2:0 (победа «Зенита»)
Трансляция матча Зенит - Мольде 23 августа 2018 года
Трансляция матча Зенит - Мольде 23 августа 2018 года состоится в прямом эфире в 19.00 «Матч ТВ» и «Матч Премьер» по московскому времени.
Зенит разгромил Динамо 8-1: Петербург празднует победу.Александр ГЛУЗ
Главный арбитр матча Зенит - Мольде 23 августа 2018 года - Дениз Айтекин.