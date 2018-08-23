2018-08-23T19:08:10+03:00
Спорт

Зенит - Мольде 23 августа 2018 года. Прямая онлайн-трансляция первого матча плей-офф Лиги Европы

Футбол, матч Зенит - Мольде. Прямая онлайн-трансляция первого матча плей-офф Лиги Европы состоится 23 августа 2018 на стадионе «Санкт-Петербург». Состав команд, статистика личных встреч
Степан СТЕПАНОВПетр КИБЕРСветлана ГОЛУБ
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Футбол, матч Зенит - Мольде. Прямая онлайн-трансляция первого матча плей-офф Лиги Европы состоится 23 августа 2018.Футбол, матч Зенит - Мольде. Прямая онлайн-трансляция первого матча плей-офф Лиги Европы состоится 23 августа 2018.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня 23 августа в 19.00 на стадионе «Санкт-Петербург» в первом матче плей-офф Лиги Европы сойдутся «Зенит» и «Мольде».

Петербуржцы, после разгрома минского «Динамо» со счетом 8:1 пребывают в статусе фаворита, однако тренер сине-бело-голубых Сергей Семак был крайне осторожен.

- Что касается соперника, то весь материал, который могли достать, посмотрели и изучили. Команда хорошая, в этом противостоянии нас ждут непростые матчи. Мы должны быть готовы.

«Мольде» в третьем отборочном раунде прошел шотландский «Хиберниан». В гостях была ничья 0:0, дома - победа 3:0.

Что ж, «Зенит» ждет трудная игра. Кроме того, что скандинавские команды всегда славятся своей неуступчивостью, за «Мольде» будет опыт его тренера. Уле-Гуннар Сульшер 15 лет провел в знаменитом «Манчестер Юнайтед», где был одной из первых звезд клуба. И сегодня он настроит свою команду дать бой «Зениту».

Что из этого получится – увидим сегодня вечером.

История встреч Зенит - Мольде

Первая встреча команд.

Состав Зенита на матч с Мольде 23 августа

Анюков, Мевля, Иванович, Смольников - Кузяев, Краневиттер, Эрнани, Мак - Дриусси, Дзюба

В воротах - Лунев

Состав Мольде на игру с Зенитом 23 августа

Хауген, Форрен, Реммер, Габриэльсен, Сарр, Хуссейн, Аурснес, Странд, Халанд, Хестад

В воротах - Линде

Прогноз на матч Зенит - Мольде 23 августа 2018 года

Прогноз на матч: Зенит - Мольде 2:0 (победа «Зенита»)

Трансляция матча Зенит - Мольде 23 августа 2018 года

Трансляция матча Зенит - Мольде 23 августа 2018 года состоится в прямом эфире в 19.00 «Матч ТВ» и «Матч Премьер» по московскому времени.

Зенит разгромил Динамо 8-1: Петербург празднует победу.Александр ГЛУЗ

Главный арбитр матча Зенит - Мольде 23 августа 2018 года - Дениз Айтекин.

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