Фонтанка полностью станет велосипедной

СЕГОДНЯ 12:41 2018-08-24T12:43:09+03:00

Велодорожку на набережной реки удлинят на пять километров, замкнув маршрут от Невы до Финского залива

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Дорожку для велосипедистов на набережной реки Фонтанки продлят от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта. Таким образом, экологический маршрут от устья Невы до Большой Невы замкнется и набережная станет полностью велосипедной.

Стоимость строительства новой велодорожки - это два километра по нечетной стороне набережной и три километра по четной - составит почти десять миллионов рублей. Работы планируется завершить к 15 октября.

- Следующими этапами будут построены велодорожки от Фонтанки до Благовещенского моста, а также от Фонтанки до Обводного канала по Измайловскому проспекту, - рассказали в Городском центре управления парковками.

Новое строительство не предполагает установки так называемых делиниаторов - искусственных бордюров, которые разделяют движение автомобилей и велосипедов. Так что, скорее всего, проблема стихийной парковки машин на велодорожках Фонтанки сохранится и велосипедистам придется объезжать препятствия.

- Я наблюдал то же самое в Прибалтике, когда после развала СССР они начали строить велосипедные дорожки, - говорит председатель клуба «Велопитер» Илья Гуревич. - Мэр Вильнюса тогда снял видеоролик, как он на танке переезжает припаркованную на велодорожке машину. После этого там перестали оставлять авто где попало. Но сегодня дорожка на Фонтанке не собирает такой большой аудитории, как маршруты вне исторического центра. К примеру, на улице Руставели и Пискаревском проспекте любителей велоспорта в разы больше. Основная же проблема в нашем городе - доехать до центра.