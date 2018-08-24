Нашел за холодильником: Житель Петербурга выставит на аукционе паспорт Виктора Цоя за 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:58 2018-08-24T16:27:38+03:00

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На сайте объявлений в Интернете можно найти все, что угодно. А иногда и совершенно уникальные вещи. Например, паспорт гражданина СССР Виктора Цоя. Как потом окажется, не полного тезки лидера группы Кино, а его самого.

Объявление о продаже паспорта Виктора Цоя появилось на Avito неделю назад, но шумиха поднялась только после того, как его заметили представители одного из столичных аукционных домов. Они связались с продавцом - неким Дмитрием - и предложили за раритет 3,5 миллиона рублей. Изначально Дмитрий готов был отдать уникальный документ гораздо дешевле.

- Я уже подписал договор с аукционным домом на 3,5 миллиона рублей, поэтому паспорт больше не продается, - признался Двмитрий. - Ну, если только покупатель предложит еще больше цену. Ведь если я продам паспорт Цоя до аукциона, с меня возьмут штраф 10 процентов, а это 350 тысяч! Я не хочу терять такую сумму.

Кроме паспорта Цоя у Дмитрия оказались и другие уникальные рукописи. Например, записная книжка Виктора Робертовича и текст песни «Перемен», которая отличается от последнего варианта. Известно, что аукционы, где будут выставлены ценные документы, состоятся в Москве 11 и 20 сентября.

Рукописи Цоя выставлены на продажу. Фото: avito.ru

- Дмитрий, а откуда у вас эти вещи Цоя? - интересуемся мы.

- Паспорт, записная книжка и бумаги – все это было завернуто в один пакет, который я нашел в 1992 году за холодильником в нашей квартире на Рубинштейна. Ну, вы знаете, рядом Ленинградский рок-клуб был, гремел в свое время, там как раз и выступал Цой в 80-е. Как уж пакет попал в мою квартиру 30 лет назад, не знаю.

- То есть все это время вы хранили этот раритет, а сейчас решили от него избавиться. Почему?

- Лежало да лежало. А сейчас есть такая необходимость - мы уезжаем, нам нужны деньги. Вот и решил продать все.

- Фотографии паспорта Цоя давно есть в Интернете, как они там оказались? Вы их выставляли? И где гарантии, что этот паспорт за 3,5 миллиона рублей - подлинный?

- Уверяю, все настоящее: и паспорт, и рукописи, - бодро говорит Дмитрий. - Ну, как вы думаете, стал бы браться за это именитый аукционный дом, ведь это такая ответственность! А что касается фото, ну я как-то пару раз показывал паспорт моим знакомым, наверное, они и фотографировали, а потом выкладывали в Сеть.

За Советский паспорт Цоя продавец из Петербурга просит 3,5 миллиона рублей. Фото: avito.ru

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Виталий Калгин, автор нескольких книг про Виктора Цоя: Цена, конечно, завышена в разы

- Есть легенда, что у Цоя был украден паспорт, очевидно, что украли и его записную книжку. О том, что существуют вот такие рукописи, мы не знали. Я посмотрел фотографии, да, это действительно похоже на почерк Цоя. Но нужна официальная графологическая экспертиза. Ведь доказательств нет никаких! И продавать такие вещи за такие огромные деньги несерьезно. Цена паспорта завышена в разы, тем более, что все другие паспорта Цоя сохранились - и служебный, и загранпоспорт.

ПРИЦЕНИСЬ

Сколько могут стоить документы и рукописи Цоя

Автограф Виктора Цоя - 500 Евро (около 40 тысяч рублей).

Записная книжка Цоя - от 500 до 1000 Евро (40 - 80 тысяч рублей).

Паспорт - не дороже 1 миллиона рублей.