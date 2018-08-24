2018-08-24T15:34:36+03:00
Спорт

Черная полоса в жизни Нобоа: После тяжелой травмы футболиста "Зенита" бросила еще и жена

Жгучая брюнетка Ольга Романова объявила о разводе с "Пингвиненком" в соцсетях [фото]
Алена ЧИЧИГИНА
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Черная полоса в жизни Нобоа: После тяжелой травмы футболиста "Зенита" бросила еще и жена. ФОТО: Евгений АсмоловЧерная полоса в жизни Нобоа: После тяжелой травмы футболиста "Зенита" бросила еще и жена. ФОТО: Евгений Асмолов
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«Да что ж ему так не везет!» - поклонники футбола поддерживают игрока ФК «Зенит» Кристиана Нобоа. На прошлой неделе он получил серьезную травму и выбыл из команды до конца года минимум, а сейчас новая весть – от него ушла жена. О своем расставании супруга полузащитника Ольга Нобоа-Романова объявила в инстаграме.

«Прошу угомониться публику моей инстастранички! Первое и самое важное: операция, слава богу, прошла успешно. Второе: мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас – дети! И это нормальные человеческие отношения – поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость! И, в заключение, третий момент: умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все, что между вами было!» — написала Ольга и выставила фотографию, на которой они с Кристианом в обнимку. На руке у футболиста бинты, очевидно, что они встретились сразу после операции.

Красавица Ольга Нобоа-Романова Фото: Предоставлено

Красавица Ольга Нобоа-РомановаФото: Предоставлено

Со своей любимой Ольгой эквадорский спортсмен познакомился в 2008 году в одном из кафе в Казани, куда футболист забрел перекусить после матча «Рубин»-«Локомотив». Был он не один, а вместе с другом, защитником казанцев Джефтоном. Именно друг и приглядел за соседним столиком двух красивых девушек, одной из которых и была Ольга. Поначалу они общались как друзья, но постепенно отношения переросли во что-то большее. Окончательно Нобоа понял, что не может ни дня провести без девушки во время отпуска, когда он покинул Россию и уехал в Эквадор. Влюбленные поженились, у них родились двое детей - 2010 году первый сын Кристофер Диего, в 2012 году — второй Лукас.

Ольга сама в прошлом спортсменка, занималась легкой атлетикой, после замужества открыла свой бизнес – салон красоты в родном городе – Казань. Красотка не раз говорила, что семья разрывается на две семьи, Кристиана постоянно тянуло в Эквадор, он даже собирался завершить свою карьеру в России, а Ольга хотела остаться на родине. До этого они как-то находили компромисс, возможно, что сейчас это сделать было невозможно.

Ольга Романова объявила о разводе с "Пингвиненком" в соцсетях. ФОТо: Инстаграм Ольги Нобоа-Романовой Фото: Предоставлено

Ольга Романова объявила о разводе с "Пингвиненком" в соцсетях. ФОТо: Инстаграм Ольги Нобоа-РомановойФото: Предоставлено

Между тем после заявления Ольги о разводе на нее напали поклонники Нобоа и даже устроили травлю, мол, как так, бросаешь в самый сложный момент.

«Вся страна Россия говорит о ее муже и сожалеет, а она молчит. Хоть бы слово было, мол, мы все выдержим и все будет ок!»

Напомним, Кристиан порвал крестообразные связки в матче чемпионата Российской премьер-лиги против «Урала». Это одна из самых тяжелых травм, восстановление занимает от полугода до девяти месяцев. Например, два других футболиста «Зенита», также порвавших крестообразные связки еще в марте, – нападающий Александр Кокорин и защитник Эмануэль Маммана – до сих пор продолжают восстанавливаться и не участвуют в играх команды.

Теперь уже бывшая супруга отмахивается от злопыхателей, мол, слава Богу, операция прошла успешно и ладно, а к последнему посту с заявлением о расставании и вовсе отключила комментарии, чтобы не видеть гневные сообщения в свой адрес.

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