ТНТ выдает Ольгу Бузову замуж всей Россией

СЕГОДНЯ 15:48 2018-08-24T15:48:29+03:00

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Масштаб мероприятия настолько велик, что можно смело сказать: ТНТ выдает Ольгу Бузову замуж всей страной!

В Санкт-Петербурге 26 августа пройдет одновременно три акции.

Свадебный кортеж для Ольги Бузовой

Какая свадьба без кортежа? А особенно свадьба Бузовой! Ольга — девушка, которая может себе позволить самый роскошный свадебный автомобиль. ТНТ предлагает проявить фантазию и предложить самой популярной телеведущей альтернативные варианты свадебного авто.

26 августа ТНТ организует пробег самых оригинальных кортежей для Ольги Бузовой сразу в четырех городах. В Санкт-Петербурге в качестве свадебного транспорта предстанут байки (байкеры проедут с флагами с символикой шоу «Замуж за Бузову»). Кортеж стартует в 16-00 с Лиговского проспекта, доедет до площади Восстания, повернет на Невский проспект, конечной точкой станет стрелка Васильевского острова.

Свадебный букет Ольги Бузовой

Гигантская инсталляция в виде музыкального свадебного букета появится на улицах четырех городов и станет одной из главных интерактивных фотозон на выходные. Огромный букет из живых цветов «исполняет» хиты Ольги Бузовой каждый раз, как кто-то подходит к нему для фото. Возможность сделать оригинальное фото у свадебного букета появится у жителей Санкт-Петербурга 26 августа в Приморской парке победы (м. Крестовский остров, сразу при входе в парк).

Всероссийский день половин

ТНТ как никто другой знает, как важно, чтобы одинокие сердца нашли друг друга и объявляет «Всероссийский день половин»! Грандиозная акция пройдет одновременно в 10-ти городах России и поможет одиноким людям найти свою вторую половинку.

26 августа в Санкт-Петербурге в Приморском парке победы будет установлена специальная фотозона meet-point, где каждый желающий сможет сделать атмосферное фото для своего Instagram. Поставив хэштеги #ИщуЛюбовьСПБ, #ДеньПоловин и #ЗамужЗаБузову, одинокие люди получают шанс найти тех, кто также ищет свои вторые половины. Каждый сфотографировавшийся получит отличительный знак, по которому сразу можно узнать тех, кто мечтает познакомиться.

Романтическое шоу «Замуж за Бузову» стартует 26 августа в 20.00 на ТНТ. Это уникальное 8-ми серийное реалити-шоу о том, как Ольга Бузова ищет мужчину, с которым сможет создать семью. Аналогов новому проекту ТНТ нет, так же, как нет второй Ольги Бузовой! Ольга Бузова - self-made woman. Ее любят миллионы простых зрителей, о ней говорят топ-звезды, каждое событие ее жизни смакуется прессой. Она добилась невероятных успехов во многих областях и все, к чему она прикасается - становится индустрией. Она помогает строить любовь другим, но сама так и не обрела личное счастье. «Замуж за Бузову» - это последний шанс доказать Оле, что настоящие мужчины все-таки существуют, и один из них сможет сделать ее по-настоящему счастливой.