Долетался: Следственный комитет нашел пилота, устроившего экстремальный трюк под мостом в Петербурге

24 Авг. 23:50 2018-08-24T23:52:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше недели понадобилось спецслужбам, чтобы найти экстремала, который вечером 10 июня пролетел на вертолете между пилонами моста в Санкт-Петербурге. Видео полета «питерского Чкалова» удалось снять очевидцам. Уже через несколько минут оно появилось в Сети, чем сильно помогло следственному комитету.

- Следователи установили и уже допросили пилота вертолета, - сообщается в Твиттере СК РФ. - Мужчина признал свою вину и раскаялся, что создал в тот день угрозу безопасности водителей и пассажиров.

Вертолет пролетел под опорой моста ЗСД.

По факту экстремального полета вертолета под опорой моста ЗСД возбуждено уголовное дело. В ходе расследования действиям 39-летнего авиатрюкача будет дана оценка.

Отметим, что в тот день, когда видео экстремального полета попало в Интернет, корреспонденты "КП" - Петербург" обратились за комментариям в УМВД РФ на транспорте. В пресс-службе развели руками и заверили нас "по предварительным данным, пилот воздушного судна ничего не нарушил".

На самом деле вертолет только чудом не потерпел крушение. Воздушное судно пролетело буквально в нескольких метрах над водой, и одно неверное действие пилота могло привести к трагедии.