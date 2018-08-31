Банда АУЕ, вооруженная шлагбаумом, вновь появилась в центре Петербурга и напугала людей

СЕГОДНЯ 11:51 2018-08-31T11:56:41+03:00

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Банда подростков-подражателей АУЕ продолжает пугать жителей Северной столицы. Несмотря на то, что главных заводил группировки суд накануне отправил в СИЗО на два месяца, остальные члены банды продолжают выходить на улицы. Так, сегодняшней ночью жителей домов близ Таврического сада разбудил громкий крик. На перекрестке Суворовского проспекта и Кирочной улицы шла толпа из четырех подростков, несла в руках отломанный где-то шлагбаум и кричала.

В соцсетях уверяют: это члены той самой группировки АУЕ, которая вечером 24 августа избила 16 человек. Пострадал ли кто-то этой ночью – неизвестно.

О банде АУЕ стало известно всего неделю назад, хотя, по словам местных жителей, группировка орудовала здесь не один год. Порядка 15 несовершеннолетних выходили на улицы города и нападали на людей, грабили магазины. В числе хулиганов были и две девочки. Правоохранители задержали нескольких бандитов накануне. Сейчас занимаются розыском других членов группировки.

Кстати, смелые подростки только в толпе. На связь с «Комсомолкой» никто из них пока не вышел. Многие удалили свои страницы в социальных сетях. Подростки - не беспризорники. Живут в центре Петербурга, воспитываются в полных семьях.

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