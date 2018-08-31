Учитель года из Петербурга собирает деньги на адвоката

СЕГОДНЯ 18:08 2018-08-31T18:08:35+03:00

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11 сентября учителя года Дмитрия Гущина ждут в суде. Рособрнадзор подал в суд на петербургского преподавателя математики из-за его сообщений в соцсетях. Тот накануне ЕГЭ по математике сообщил, что в Интернет в очередной раз просочились варианты экзаменационных заданий. В Рособрнадзоре назвали такие смелые заявления провокацией и уверили, что их технологии защиты тестов неуязвимы. За доказательством правоты ведомство отправилось в суд.

Гущин отступать тоже не намерен. Он собирается судиться и серьезно подготовиться к заседанию.

- Самое простое — выполнить требование чиновников и стереть из ВКонтакте мои записи, говорящие об утечках заданий ЕГЭ−2018, - рассказала «КП-Петербург» Гущин. - Но я не буду отказываться от убеждений ради комфорта. Поэтому организовал сбор денег на адвокатов. Мне было сделано больше 140 переводов.

Сейчас неравнодушные собрали порядка 90 000 рублей на защиту учителя.

Педагог из Петербурга Дмитрий Гущин – личность опальная. В 2007 году он стал известен, завоевав звание Учитель года. Но уже в 2016-ом был уволен якобы за то, что отказался подделывать и завышать оценки ученикам. В 2018 году стал фигурантом гражданского дела.