2018-08-31T18:08:35+03:00
Общество

Учитель года из Петербурга собирает деньги на адвоката

Рособрнадзор подал в суд на Дмитрия Гущина, предупредившего об утечке заданий ЕГЭ
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
Дмитрий Гущин намерен защищаться в судеДмитрий Гущин намерен защищаться в судеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

11 сентября учителя года Дмитрия Гущина ждут в суде. Рособрнадзор подал в суд на петербургского преподавателя математики из-за его сообщений в соцсетях. Тот накануне ЕГЭ по математике сообщил, что в Интернет в очередной раз просочились варианты экзаменационных заданий. В Рособрнадзоре назвали такие смелые заявления провокацией и уверили, что их технологии защиты тестов неуязвимы. За доказательством правоты ведомство отправилось в суд.

Гущин отступать тоже не намерен. Он собирается судиться и серьезно подготовиться к заседанию.

- Самое простое — выполнить требование чиновников и стереть из ВКонтакте мои записи, говорящие об утечках заданий ЕГЭ−2018, - рассказала «КП-Петербург» Гущин. - Но я не буду отказываться от убеждений ради комфорта. Поэтому организовал сбор денег на адвокатов. Мне было сделано больше 140 переводов.

Сейчас неравнодушные собрали порядка 90 000 рублей на защиту учителя.

Педагог из Петербурга Дмитрий Гущин – личность опальная. В 2007 году он стал известен, завоевав звание Учитель года. Но уже в 2016-ом был уволен якобы за то, что отказался подделывать и завышать оценки ученикам. В 2018 году стал фигурантом гражданского дела.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На посвящение первокурсников СПбГУ в студенты приехал Александр Бастрыкин
В петербургской канализации обнаружили жирбергов
Тренер «Зенита» назвал соперников по Группе Лиги Европы «проходимыми»
В Петергофе под снос пойдет хостел, который через 10 лет признан незаконным
В Ленобласти 1 сентября свои первые уроки проведут 250 молодых учителей
На участке КАД от Дачного проспекта до Таллинского шоссе закроют две полосы
Водитель «Шкоды» сгорел после столкновения с автобусом под Волховом
Работодатели помогают своим сотрудникам собрать детей в школу
В Европейском университете перед началом учебного года сменили ректора
Суд на 15 суток остановил работу организатора питания на заводе «Ниссан» из-за гепатита А
Жребий вновь был милостив к «Зениту»
В Санкт-Петербурге женщине отказали в работе, потому что она... женщина
Матч "Зенит" - "Спартак" перекроет дороги в Санкт-Петербурге
С 1 сентября Петербург и Бугры свяжет новый автобусный маршрут
«Комсомолка станет еще лучше!
Горько говорить о нем "был": Георгий Полтавченко соболезнует родным и близким Иосифа Кобзона
В частном доме в Ленобласти нашли тело 13-летнего мальчика
Из окна гостиницы в Санкт-Петербурге выпал семилетний москвич
На Новоколомяжском проспекте у девушки отобрали полмиллиона рублей
На перекрестке Суздальского и Гражданского вспыхнул автобус
В садоводстве под Санкт-Петербургом двое приятелей варили амфетамин
Под Петербургом неизвестный сломал стену магазина и вытащил 5 миллионов рублей из банкомата
В ночь на 31 августа на Васильевском острове затопило припаркованные машины
У петербургского бизнесмена конфисковали танк, под который угодили люди
Роспотребнадзор назвал причину отравления участников молодежного конгресса Росатома в Петербурге