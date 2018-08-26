Фанаты Цоя требуют отказаться от покупки украденного паспорта музыканта

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-26T10:03:51+03:00

Паспорт Виктора Цоя оценили в 2,5 миллиона рублей. А две рукописи и записную книжку еще в 1 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас документ и ценные рукописи продают на аукционе за 3,5 млн рублей

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Петербургские фанаты Виктора Цоя требуют прекратить продажу паспорта легендарного музыканта. Лидер движения Рок-Петроград Сергей Елгазин выступил с заявлением, в котором просит отказаться от аукциона не только «Литфонд», но и самого бизнесмена Дмитрия, который владеет первым паспортом Цоя, его записной книжкой и двумя рукописями песен.

- Паспорт был украден вместе с записной книжкой. Движение "Рок-Петроград" осуждает такую продажу, - заявил Елгазин. - Призываем продавца-бизнесмена вернуть "утерянный паспорт" отцу Виктора Цоя, что было необходимо сделать много лет назад. Вернуть, как будто Цой - жив. Это будет невероятный мост времени. Невероятный подарок отцу и всем поклонникам Виктора.

В «Литфонде» пока никак не прокомментировали заявление. Ранее, в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург» гендиректор аукционного дома отметил, что не будет проверять, откуда у петербуржца Дмитрия оказался паспорт легенды русского рока.

Как ранее писала «Комсомольская правда», ценный лот за 3,5 млн рублей выставили на аукцион 22 августа на Авито. Владелец раритета заявил, что нашел документ и личные вещи Цоя за холодильником. Уверял, что много лет был знаком с рок-звездой и даже вместе выпивал. Однако легенда Дмитрия быстро рассыпалась в прах– он сам запутался в деталях выдуманной истории. Доказательством обмана стало и свидетельство режиссера фильма «Игла» Рашида Нугманова, который рассказал, как на самом деле потерялся паспорт Цоя.

ТОЛЬКО У НАС. Паспорт Цоя жив - детективная история о том, как всплыли документы лидера группы «Кино», пропавшие в 1986 году 00:00 00:00

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Паспорт – 2,5 миллиона рублей

Записная книжка Цоя – 500 тысяч рублей

Две рукописи – каждая по 250 тысяч рублей

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