Афиша в Санкт-Петербурге на 24 - 26 августа

24 Авг. 20:00 2018-08-26T21:16:43+03:00

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РЭП-ФЕСТИВАЛЬ

«Маятник Фуко - 2»

Большой фестиваль нового рэпа от Радио Рекорд пройдет в Петербурге уже в ближайшие выходные. «Маятник Фуко» отгремел в марте этого года, но был лишь репетицией перед вторым, по-настоящему масштабным событием. Летний фестиваль развернется в Музее стрит-арта. Два дня три десятка артистов будут «раскачивать» оттуда Северную столицу современной музыкой. Для исполнителей нового времени и новой школы подготовили две сцены: выйдут музыканты, от которых сходят с ума толпы поклонников. Конечно, не обойдется без Монеточки, «Пошлой Молли», Хаски, Feduk, «25/17» и «Хлеба». Со всеми подробностями рэп-фестиваля можно ознакомиться на странице в соцсети: vk.com/thisisfucko​.

Когда: 25, 26 августа.

Где: Музей стрит-арта, шоссе Революции, 84.

Начало: 14.00.

Цена билетов: входной на один день - 1100 рублей, входной на два дня - 2100 рублей, билет категории Gold на два дня - 4200 рублей.

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Классика в Ботаническом саду

Последние выходные лета украсит музыкальный оупен-эйр Summer Music Park. По сравнению с прошлым годом он расширил программу уникальных вечеров в Ботаническом саду. Среди вековых деревьев в пятницу, субботу и воскресенье для горожан и гостей города прозвучат популярная классика, голливудские мелодии и даже рок-хиты. Порадовать публику выйдут симфонический оркестр A Tempo Orchestra под руководством дирижера Антона Гаккеля, а также солист-виолончелист Дмитрий Ганенко и оперные вокалисты. Summer Music Park - прекрасная возможность завершить лето под сенью Ботанического сада, наслаждаясь знаменитыми композициями Queen, Стинга и Adele, обработкой адажио Альбиони и «Времен года» Вивальди, а также саундтреком к «Пиратам Карибского моря».

Когда: 24, 25, 26 августа.

Где: Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2.

Начало: 21.00.

Цена билетов: стандартный - 1000 рублей(перед концертом - 1500), билет «Друзья» на три персоны - 2500 рублей (перед концертом - 3900), VIP - 3900 рублей (перед концертом -5000).

НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

«Ночь кино»

Предстоящие выходные порадуют любителей провести вечер у экранов и насладиться хорошими фильмами. В субботу Петербург присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Бесплатные показы пройдут на «Ленфильме» и в киноцентрах «Родина», «Чайка» и «Восход». Картины, которые будут участвовать в фестивале, выбирали путем зрительского голосования. Победителями стали три российских проекта. Маленьких зрителей порадует сказка «Последний богатырь» от режиссера Дмитрия Дьяченко. Также ждут горожан и гостей города на показы фильма «Рубеж» Дмитрия Тюрина - главную роль там исполнил любимец публики Павел Прилучный. На «Ночи кино» можно будет увидеть и приключенческий фильм Кима Дружинина «Танки», который, кстати, стал лидером голосования.

Когда: 25 августа.

Где: «Ленфильм», Каменноостровский проспект, 10; «Родина», Большой зал, Караванная улица, 12; «Чайка», Большой зал, Купчинская улица, 1/5; «Восход», Большой зал, улица Пограничника Гарькавого, 22/1.

Начало: 20.00 (первые сеансы).

Вход бесплатный.

СПЕКТАКЛЬ

«Театральный Петербург на «Книжных аллеях»

На Малой Конюшенной улице продолжает свою работу проект «Театральный Петербург на «Книжных аллеях» от главного билетного оператора города (Bileter). Каждую субботу с 4 августа по 8 сентября ведущие театры Северной столицы показывают для горожан бесплатные постановки, подготовленные специально для этого мероприятия. Четвертая театральная суббота в центре города порадует маленьких зрителей. Начнется она со встречи с композиторами Мариной Ландой и Сергеем Васильевым. Они вместе с молодыми артистами музыкального театра детей «Радуга» исполнят песни из мультфильмов «Смешарики» и «Летающие звери». Затем публику ждут артисты театров «Приют комедианта», «Лицедеи» и «ЛДМ. Новая сцена». Самые активные зрители на Малой Конюшенной, кстати, смогут не только насладиться творчеством петербургских артистов, но и выиграть призы от организатора проекта Вileter и его партнеров.

Когда: 25 августа.

Где: «Летние Книжные аллеи», Малая Конюшенная улица.

Начало: 14.00.

Вход бесплатный.