СЕГОДНЯ 18:58 2018-08-27T20:15:13+03:00

Шнуров, Боярский и Фрейндлих поселятся в одной коммунальной квартире в Санкт-Петербурге Фото: Александр ГЛУЗ

Именно в роли соседей по комнатам видят артистов продюсеры нового фильма «Этаж»

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Только представьте: Сергей Шнуров, Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих – соседи. Да не просто живут через дорогу друг от друга, а делят одну коммунальную квартиру! Это не выдумка, а сценарий нового фильма «Этаж», о котором рассказали в «Ленфильме».

- Мы пригласили артистов в новый проект, думаем, что никто из них не откажется, - рассказали в пресс-службе «Ленфильма». - Работа начнется уже в ближайшее время.

Фильм посвящен типичной петербургской истории — расселению коммунальной квартиры. Как жильцы решают этот вопрос, какие возникают интриги и склоки между ними, и смогут ли они в итоге договориться?

Да и смогут ли договориться сами звезды, тоже вопрос, ведь они все с разными характерами и моральными устоями. Народный артист РФ Михаил Боярский

Кстати, компанию уже названым артистам в картине могут составить также Нина Усатова, Лиза Арзамасова, Александр Паль и Анастасия Мельникова.

Это не единственный проект, который готовит «Ленфильм» в этом году. Еще один новый фильм «Запах фиалки» — военная драма, к которой написал сценарий Иван Охлобыстин. Съемки картины проводились в Крыму, а их часть — в Дамаске. Проект обещает стать одним из самых обсуждаемых в российском кинематографе.

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