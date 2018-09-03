Проверка слуха: подростки из банды АУЕ насмерть забили прохожего

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-03T14:27:43+03:00

В соцсетях пишут, что именно на этом месте банда подростков забила мужчину. Фото: Соцсети

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Банда подростков-подражателей АУЕ продолжает пугать жителей Петербурга. Четверых ребят из банды уже задержали и отправили в СИЗО, однако это не успокаивает горожан. Регулярно в сети появляются новые «очевидцы», которые видят как неугомонные малолетки нападают на людей.

Накануне в популярном городском паблике некая Виктория опубликовала пост, в котором рассказала, как подростки издевались над случайным прохожим:

- В ночь на 1 сентября в центре Санкт-Петербурга убили 32-летнего парня. Почему такой ужас происходит? Сейчас узнала от подруги, что толпа подростков жестоко убила общего друга во дворе 256 школы. Орали А.У.Е., - рассказала Виктория.

Однако в Следственном комитете поспешили опровергнуть эту информацию. «КП-Петербург» заявили, что здесь действительно нашли тело убитого мужчины. Но по предварительным данным забили его собственные собутыльники.

- Никаких подростков и криков рядом не было, - уверил пресс-секретарь СУ СК РФ по Санкт-Петербурга Сергей Капитонов. – Кто-то нагнетает обстановку и распространяет ложную информацию.

Нескольких ребят из этой компании уже отправили в СИЗО.Фото: Соцсети

Сейчас по факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело.

Банда АУЕ в Петербурге заявила о себе в пятницу, 24 августа, когда за пару часов избила порядка 16 человек. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет вышли в центр города, где громили урны, нападали на прохожих и грабили магазины. В полицию обратились только двое из потерпевших, которые получили сильные ранения. История с бандой подростков получила широкий резонанс в соцсетях и СМИ, а правоохранители Петербурга заверили, что не оставят инцидент без внимания. Начались массовые задержания юных бандитов. Оказалось, что парни давно под домашним арестом за похожие преступления – нападения и грабежи.

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