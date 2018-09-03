Голубь, соблюдающий ПДД, стал героем соцсетей
Голубь-пешеход, который соблюдает правила дорожного движения, повеселил жителей Петрозаводска. В первый день осени водитель Игорь Киселев поделился с пользователями соцсетей забавным роликом, снятым на видеорегистратор.
На видеозаписи пернатый спокойно переходит дорогу на зеленый сигнал светофора и не замечает слежки за собой. Идет строго по «зебре», но, как только видит автомобиль, начинает быстро передвигать лапками, чтобы успеть дойти до тротуара.
Водители оценили сообразительность пернатого.
Видео дня: самый воспитанный голубь Петрозаводска переходит дорогу только на зеленый свет.
- Да этот голубь умней большинства пешеходов!
- Просто голуби совсем обнаглели – летать лень! - шутят жители Петрозаводска.
Кстати, пользователи вспомнили, что подобных роликов в соцсетях полно. Тем не менее только петрозаводский голубь собрал почти 30 000 просмотров!