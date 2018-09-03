Голубь, соблюдающий ПДД, стал героем соцсетей

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-03T15:05:20+03:00

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Голубь-пешеход, который соблюдает правила дорожного движения, повеселил жителей Петрозаводска. В первый день осени водитель Игорь Киселев поделился с пользователями соцсетей забавным роликом, снятым на видеорегистратор.

На видеозаписи пернатый спокойно переходит дорогу на зеленый сигнал светофора и не замечает слежки за собой. Идет строго по «зебре», но, как только видит автомобиль, начинает быстро передвигать лапками, чтобы успеть дойти до тротуара.

Водители оценили сообразительность пернатого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/667046" frameborder="0"></iframe> Видео дня: самый воспитанный голубь Петрозаводска переходит дорогу только на зеленый свет.

- Да этот голубь умней большинства пешеходов!

- Просто голуби совсем обнаглели – летать лень! - шутят жители Петрозаводска.

Кстати, пользователи вспомнили, что подобных роликов в соцсетях полно. Тем не менее только петрозаводский голубь собрал почти 30 000 просмотров!