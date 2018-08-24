2018-08-24T18:20:10+03:00
Общество

Под Санкт-Петербургом вместо детского садика решили открыть универсам

Жители Мурина собираются устроить магазину бойкот
Анна ПОСЛЯНОВА
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В превращении детсада в магазин разбираются прокуратура, Роспотребнадзор и полицияВ превращении детсада в магазин разбираются прокуратура, Роспотребнадзор и полицияФото: Мария ЛЕНЦ
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1 216 маленьких жителей поселка Мурино Ленинградской области стоят в очереди в детские садики. Такую цифру приводят в районной администрации. Тем временем в доме №9 по улице Шувалова вместо запроектированного сада открывается сетевой супермаркет. Жители предлагают устроить магазину бойкот, а в день открытия провести пикет.

ВПЛОТЬ ДО ПЛЮШЕВЫХ МИШЕК

Жилую новостройку в 22 этажа сдали два года назад. По проекту, в доме и пристроенном помещении должен был появиться детский садик общей площадью 1 388 квадратных метра, где смогли бы разместить сто мальчишек и девчонок.

– Застройщик сдал детский сад: оборудование, мебель. Приминаем их готовыми, вплоть до плюшевых мишек, – рассказывают в пресс-службе Губернатора и Правительства Ленобласти. – На следующий день туда можно было запускать детей.

Правда, дети в садике все не появлялись. В конце июля местные с ужасом заметили, как из помещений выносят кроватки и крушат стены. А на днях на уровне первого этажа появились кондиционеры и вывеска «Верный».

Сам супермаркет от комментариев воздерживается. Фото: Сообщество «Инфраструктура Западного Мурино» во «ВКонтакте»

Сам супермаркет от комментариев воздерживается. Фото: Сообщество «Инфраструктура Западного Мурино» во «ВКонтакте»

– Письма в ГУВД и прокуратуру уже отправил, – заверил жителей Мурина губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Разбираемся. Подключил Комитет по образованию.

Как выяснилось, детские квадратные метры продали в частную собственность петербургскому бизнесмену Зауру Иманкули-оглы Тарвердиеву еще 10 июля. В договоре купли-продажи стояла особая отметка о назначении помещения, «дошкольное общеобразовательное на сто мест».

– Застройщик назначение помещений не менял, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании Setl City. – С момента регистрации права собственности все действия выполнял исключительно собственник.

РЕНОМЕ ПАДАЕТ

Как допустили продажу детского сада? В администрации объясняют просто: не сошлись в цене.

– Застройщик запросил за одно детское место миллион рублей, а мы были готовы заплатить 680 тысяч. Это норматив, установленный Минобразования. Если бы заплатили больше, то к нам пришла бы прокуратура, – разводят руками чиновники. – И застройщик об этом знал. Он просто предпочел заработать больше и продать детский сад в частные руки. Предпочел скандал со своим добрым именем нескольким миллионам рублей, из-за которого падает и реноме всего микрорайона.

К слову, Градостроительный кодекс не говорит, какими должны быть детские сады – государственными или частными: речь идет только о школах. За платный садик полагается компенсация, восемь тысяч рублей в месяц. А потому ничего против коммерческих нянь в доме №9 по Шувалова власти не имеют.

Вот только новый хозяин перепрофилировал «квадраты» под магазин. Ведь в законе не сказано, что проектное назначение прилипает к ним навечно.

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС

С 2013 года компания Setl City работает в Ленобласти по программе «Социальные объекты в обмен на налоги». За эти годы застройщик пополнил казну региона на два миллиарда рублей.

– За свой счет мы построили в Кудрове и Мурине две общеобразовательные школы и четырнадцать детских садов, – рассказал застройщик. – Но за пять лет администрация выкупила лишь одну школу и один детсад, оба – в Кудрове.

Кроме того, в Мурине работают два муниципальных садика, построенных на деньги застройщика, в Кудрове – три садика и школа. Это те, по которым заключили соглашение о передаче муниципалитету. А вот обитель Мэри Поппинс на Шувалова, 9 в этот перечень не входила. То есть власти могли ее выкупить, а могли оставить частной.

– Микрорайон обеспечен детсадами в объеме, согласованном администрацией, – подчеркивают в компании.

В администрации региона говорят, что в ситуации с превращением садика в «Верный» «есть единственный скользкий момент – с перепрофилированием».

– Но в нем разберется комиссия, созданная с привлечением МВД, Роспотребнадзора, прокуратуры, – объясняют чиновники. – Чтобы заполнить пробел в законодательстве, губернатор обратился в федеральное правительство с инициативой о запрете подобного перепрофилирования. Но к застройщику никаких претензий быть не может.

После вопроса «Комсомолки» о новом магазине в петербургском отделении супермаркетов «Верный» перестали брать трубку.

СКАЗАНО!

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко:

– В следующем году хочу закрыть очередь в Мурине. Для этого до конца года введем четыре сада, подписали выкуп восьми садов на 2019-2020 годы. Просим строителей отдать нам сады в 2019 году, все восемь – с поэтапной оплатой. Не снимем напряжение – еще будем строить. И так по всем новостройкам. План на ближайшие три года сверстан. Там, где незаконно построенные детсады пытаются перепрофилировать в коммерческие объекты, подаем жалобы в прокуратуру.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

4 дошкольных образовательных организации в Мурине

2 207 воспитанников

360 мест создали с начала года

420 мест создадут до конца года

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