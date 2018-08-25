2018-08-25T10:02:57+03:00
Общество

Прогноз погоды на выходные 25 и 26 августа в Санкт-Петербурге: дожди и грозы

Не забудьте взять с собой зонт
Алена ЧИЧИГИНА
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Прогноз погоды на выходные 25 и 26 августа в Санкт-Петербурге: дожди и грозыПрогноз погоды на выходные 25 и 26 августа в Санкт-Петербурге: дожди и грозыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге в эти выходные явно похолодает. Если в рабочие будни светило солнце и на небе не было ни облачка, то в выходные ожидается пасмурная погода, пройдут дожди, местами с грозой. Синоптики дали прогноз погоды на выходные 25 и 26 августа в Санкт-Петербурге.

- В субботу, 25 августа ожидается облачная с прояснениями погода, - сообщают в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром и днем временами небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +21…+23 градуса. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.

В воскресенье, 26 августа дожди. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +18...+20. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Затем тепло обещает вернуться, но пока без солнца. Последняя августовская неделя в Санкт-Петербурге начнетсятоже с дождей.

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