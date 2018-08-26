2018-08-26T00:52:24+03:00
Происшествия

В Петербурге во время самопроизвольной разводки моста пострадали машины и люди

Причины ЧП устанавливаются [видео]
Степан СТЕПАНОВ
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Володарский мост в Петербурге начала самопроизвольно саморазводиться и спровоцировал серьезное ЧП. Фото: Андрей ДецюкВолодарский мост в Петербурге начала самопроизвольно саморазводиться и спровоцировал серьезное ЧП. Фото: Андрей ДецюкФото: СОЦСЕТИ
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Два автомобиля и автобус с пассажирами серьезно пострадали во время ЧП на Володарском мосту через Неву в Санкт-Петербурге. Вечером в воскресенье, 25 августа, переправа самопроизвольно начала разводиться.

По словам очевидцем, ДТП, если его так можно назвать, произошло около 21.00. Автомобили ехали в сторону Народной на приличной скорости, как вдруг мост стал расходиться.

ЧП на Володарском мосту в Петербурге.

- Сантиметров на 40 мост поднялся, - уверяют свидетели. - Автобус влетел в ограждение, у него оторвало колесо. "Лада Калина" на полном ходу влетела в полотно моста - водитель в очень тяжелом состоянии. Еще одна машина пострадала - "Ниссан Кашкай", за рулем которой находилась женщина.

По официальным данным УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу, в ЧП на Володарском мосту пострадали три человека.

Движение на Володарском мосту после ЧП было перекрыто. Фото: СОЦСЕТИ

Движение на Володарском мосту после ЧП было перекрыто.Фото: СОЦСЕТИ

- 25-летний водитель "Лады" получил серьезные травмы и был госпитализирован, - пояснили дорожные полицейские. - Личности женщины-водителя из иномарки пока не установлена, на вид ей 35 лет, у нее травмы средней степени тяжести. Также в аварии пострадал один из пассажиров автобуса "ПАЗ" маршрута №401.

В результате аварии на Володарском мосту пострадали три человека. Фото Андрей Децюк Фото: СОЦСЕТИ

В результате аварии на Володарском мосту пострадали три человека. Фото Андрей ДецюкФото: СОЦСЕТИ

В связи с ЧП движение по Володарскому мосту было перекрыто. Часть общественного транспорта временно была "перекинута" на Вантовый мост. По факту возникшей нештатной ситуации на Володарском мосту в Санкт-Петербурге организована проверка.

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