2018-08-26T13:20:46+03:00
Звезды

Ольга Бузова планирует открыть свой ресторан Buzfood в Санкт-Петербурге

Меню и цены не будут отличаться от московских, разве что добавится еще и блюдо из корюшки
Алена ЧИЧИГИНА
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Ольга Бузова планирует открыть свой ресторан Buzfood в Санкт-Петербурге. ФОТО: Инстаграм Ольги БузовойОльга Бузова планирует открыть свой ресторан Buzfood в Санкт-Петербурге. ФОТО: Инстаграм Ольги Бузовой
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Ольга Бузова не только телеведущая, актриса и певица, а теперь еще и успешный ресторатор. Ее совсем недавно открывшееся в Москве заведение BuzFood стало мегапоплуряным. На очереди открытие второго ресторана на Новом Арбате.

- В планах также открыть BuzFood и в Петербурге, так как об этом нас не раз спрашивали, - рассказал корреспондентам "КП"-Санкт-Петербург директор Ольги. - Это будет первый город после Москвы, где появится еще один ресторанБузовой. У Оли очень много поклонников в Петербурге. Это показала, к примеру, недавняя встреча с фанатами, которая прошла в крупном торговом центре "Галерея" в июле. Тогда пришли тысячи людей, выстроилась огромная очередь из желающих получить автограф!

А теперь о ресторане в Петербурге. Пока дата открытия заведения неизвестна, да и место, где оно должно появиться, еще тоже не определено. Однако ясно одно - концепция реторана будет та же: легкое здоровое питание за доступные деньги. Меню и цены не будут отличаться от московских, разве что добавится еще и блюдо из корюшки - самой знаменитой рыбы Петербурга.

- Ольга очень тщательно выбирала место ресторана в Москве, готовила этот проект два года, в своем родном городе Петербурге к открытию будет готовиться не менее серьезно, - добавил представитель Бузовой.

buz.foodbuz.food
Шоколадки Buzfood
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И это еще цветочки. Похоже, Ольга серьезно увлеклась пищевым бизнесом. Недавно она купила целый хлебозавод в Подмосковье, уже этой осенью начнет печь хлеб. А еще в планах запустить большое производство сладостей. Маленькие квадратные шоколадки уже в продаже в ее ресторане в Москве. Кстати, дизайн упаковок в виде поцелуйчиков для них Бузова придумала сама. Возможно, товар появится и на полках обычных магазинов, но пока этот вопрос находится на стадии согласования. Посмотрим, что будет дальше?

Ольга Бузова планирует открыть свой ресторан Buzfood в Санкт-Петербурге

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