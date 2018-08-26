2018-08-26T22:36:29+03:00
Спорт

Бывший защитник СКА Вячеслав Войнов после скандала может скоро вернуться в Национальную хоккейную лигу

Высший суд Лос-Анджелеса снял с него обвинения в домашнем насилии
Алена ЧИЧИГИНА
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Бывший защитник СКА Вячеслав Войнов может скоро вернуться в Национальную хоккейную лигуБывший защитник СКА Вячеслав Войнов может скоро вернуться в Национальную хоккейную лигуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Похоже, скоро Вячеслав Войнов исполнит свою американскую мечту и вернется-таки в Национальную хоккейную лигу. Как прокомментировал ТАСС член совета директоров Континентальной хоккейной лиги, член совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев, Войнов получил разрешение снова выступать в НХЛ.

Напомним, в 2014 году разразился скандал. На теле жены хоккеиста Марты Варламовой зафиксировали травмы щек, бровей, шеи. Несмотря на то, что Вячеслав лично привез жену в больницу, калифорнийские власти были непреклонны и обвинили его в домашнем насилии. Войнову присудили 90 суток тюрьмы и штраф 700 долларов. Хоккеист начал отбывать заключение 7 июля, а 4 сентября досрочно вышел из тюрьмы города Сил-Бич, заплатив залог. После освобождения из места лишения свободы ему пришлось покинуть США и вернуться в Россию. Однако пара не распалась, спустя два года после этой истории в семье появился первенец, они сыграли пышную церемонию.

Войнов нашел работу в России. Он провел три сезона в составе петербургской команды СКА, с которым завоевал Кубок Гагарина в 2017 году, а также выиграл олимпийское золото в составе сборной России на олимпиаде в 2018 году.

И вот сейчас, возможно, наступит новый виток его карьеры. В начале июля Высший суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство Вячеслава Войнова о снятии с него обвинения в домашнем насилии. Об этом сообщила газета Los Angeles Times, журналисты которой присутствовали на судебном заседании. Единственным препятствием после этого на пути возвращения в команду «Лос-Анджелес» было только решение НХЛ. И, похоже, оно теперь есть. Напомним, в составе LA Вячеслав Войнов стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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