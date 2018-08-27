2018-08-27T12:11:29+03:00
Спорт

СКА планирует провести один из матчей на стадионе «Санкт-Петербург»

Возможно, на этом поединке будет установлен рекорд посещаемости в КХЛ
Давид ГЕНКИН
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Футбольный стадион может принять и хоккеистовФутбольный стадион может принять и хоккеистовФото: Александр ГЛУЗ
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По словам заместителя председателя совета директоров СКА Александра Медведева, в наступающем сезоне петербургская команда планирует сыграть один из матчей на стадионе «Санкт-Петербург». Произойдет это, скорее всего, в декабре, когда наступит перерыв в чемпионате России по футболу.

В пресс-службе СКА корреспонденту «Комсомолки» сказали, что детали возможного поединка еще неизвестны. Неясно даже, будет ли открыта или закрыта крыша на стадионе. Однако напомним, что последний раз армейцы проводили официальные матчи на открытом воздухе зимой 1967 года. До того, как был построен Дворец спорта «Юбилейный».

Заключительный в этом году матч в чемпионате России «Зенит» сыграет га своем поле 9 декабря. (Правда, пока неизвестен календарь группового турнира Лиги Европы, куда наш клуб, скорее всего, пробьется). После 9 декабря СКА до Нового года проведет в родном городе три матча: со словацким «Слованом», рижским «Динамо» и ЦСКА. Можно предположить, что на стадионе «Санкт-Петербург» петербургские армейцы, скорее всего, встретится с принципиальным соперником – столичным одноклубниками. Тем более что этот поединок запланирован на 22 декабря – день рождения отечественного хоккея.

В НХЛ матчи на открытых стадионах проводятся регулярно, поскольку они способствуют дальнейшей популяризации хоккея. А вот в КХЛ пока состоялся всего один такой поединок. 2 декабря 2017 года в Хельсинки играли местный «Йокерит» и наш СКА. Поединок был посвящен десятилетию Континентальной хоккейной лиги и пятидесятилетию финского клуба. Со счетом 4:3 победили армейцы. На игре присутствовало 17645 зрителей, рекорд посещаемости в КХЛ.

Владелец «Йокерита» Харри Харкимо тогда заявил, что клуб прекрасно справился с организацией матча на свежем воздухе. При этом «Йокерит» не понес финансовых потерь.

Добавим, что, возможно, один из матчей на стадионе «Санкт-Петербург» проведет и хоккеная сборная России.

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