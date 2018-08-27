Избалованные мышеловы: Эрмитаж и его коты попал в рейтинг лучших мест для кошатников

СЕГОДНЯ 14:19 2018-08-27T14:44:36+03:00

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Эрмитаж знаменит не только ценнейшей коллекцией произведений искусств, но и котиками. Голубоглазый Ахилл, гладкошерстная Луна и толстяк Тузик как умеют продвигают искусство в массы своими лапками. Теперь Эрмитаж, благодаря усатым, попал в рейтинг лучших мест для любителей кошек. Американские журналисты из Bustle отправили музей и заодно петербургских пушистиков на 7 место из 15, назвав наших красавцев избалованными.

Рейтинг журнал составил исходя из собственных предпочтений. Рассказал о кошачьих местах в Огайо и Флориде, но культурную столицу России и ее не менее интеллигентных котиков американцы не могли обойти стороной. Хотя бы потому, что эрмитажные коты хоть и избалованные, но все же отменные крысоловы.

- Мы согласны с этим, - улыбается пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен. – Мы их очень любим, поэтому не быть избалованными котам невозможно. Менять ничего не будем – продолжим вкусно кормить и заботиться о наших хвостатых.

Сейчас в подвалах Эрмитажа живет порядка 50-70 котиков. Точную цифру не знают даже сотрудники музея. Все красавцы – потомки котов, которых привезли в Ленинград в годы войны. Тогда кошки спасли шедевры Эрмитажа от расплодившихся крыс. И продолжают свою службу до сих пор.

- А что касается того, что наши коты бывают необщительными – у всех разные характеры. Кто-то хочет общаться с туристами, другие предпочитают уединение, - говорит Мария Халтунен.

Самый известный эрмитажный кот – оракул Ахилл. Белоснежный милашка покорил сердца кошатников не только России, но уже и мира. Недавно он отправился в путешествие на пароходе в Финляндию и отбоя от желающих сфотографироваться с ним не было. Сейчас Ахилл вновь на работе в «Республике кошек» и вполне рад присвоенному петербургским котам 7-м месту рейтинга.

КСТАТИ

Помимо Эрмитажа в рейтинг попали и другие «кошачьи» места:

Остров Тасиро (префектура Мияги) в Японии – здесь кошек живет больше, чем людей.

Дом-музей Эрнеста Хемингуэя во Флориде (США). В нем живут потомки знаменитого мейн-куна Хемингуэя по кличке Сноуболл – почти 50 усатых!

Хостел в Стамбуле и японском городке Хаконэ, где повсюду ходят кисы

Заповедник The Catboat в Амстердаме – в плавучем доме живут несколько десятков брошенных кошек и собак.