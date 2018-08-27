Микроавтобус с пассажирами слетел в кювет в Ленинградской области: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 12:51 2018-08-27T13:08:40+03:00

По факту аварии проводится проверка. Фото: УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти

Семерых человек увезли в больницу на "скорых"

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К утру понедельника 27 августа микроавтобус Mercedes спешил в Санкт-Петербург из Москвы. Не доехал считанные километры. На подъездах к Северной столице микроавтобус вдруг неожиданно развернулся и на всей скорости слетел в кювет. К счастью, удержался на колесах.

На часах в то время было около четырех утра, и пассажиры в салоне мирно спали. Вряд ли они были пристегнуты, но это еще предстоит выяснить дорожным полицейским. Испугались все, конечно, очень сильно.

Микроавтобус оказался в овраге около 4 утра. Фото: Пресс-служба УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти

На место происшествия приехали несколько карет "скорой помощи" и полиция. Известно, что пострадали семеро пассажиров маршрутки, все они - мигранты одного из Среднеазиатских государств. Пострадавших увезли в Тосненскую центральную районную больницу.

У кого-то врачи диагностировали травмы средней тяжести, у кого-то незначительные ушибы. Ясно одно - все будут живы и здоровы. Но отвечать за случившееся водителю все же придется.

Уже сейчас управление регионального ГИБДД установило, что именно действия рулевого привели к аварии.

- По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, следуя в направлении из Москвы в Санкт-Петербург, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия и совершил съезд в кювет в Тосненском районе, - сообщили "КП в Санкт-Петербурге" в региональном управлении ГИБДД.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.