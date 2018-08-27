После ЧП на Володарском мосту депутаты просят проверить все разводные мосты в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-27T15:26:53+03:00

«Мостотрест» при этом уверен в безопасности городских переправ [фото, видео]

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Разводными мостами петербуржцев не удивить: подстраиваться под график их работы обычное дело для горожан. Но ЧП, которое произошло на Володарском мосту субботним вечером, когда переправа неожиданно начала подниматься в неположенное время, потрясла Северную столицу. Самопроизвольная разводка моста привела к серьезному ДТП и пострадавшим. И пока специалисты называют предварительные причины ЧП.

– Еще идет работа по выяснению обстоятельств случившегося. Но предварительная причина – дополнительные динамические нагрузки. Это нагрузки на само дорожное полотно, из-за чего «крыло» моста стало изгибаться и деформировалось, – рассказали «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе «Мостотреста».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/665980" frameborder="0"></iframe> После самопроизвольного развода Володарского моста в Петербурге хотят проверить все переправы.Александр ГЛУЗ

Известно, что за день до ЧП на Володарском мосту завершились ремонтные работы. Там с 6 августа меняли асфальтобетонное покрытие на проезжей части. Полностью перекрывать важную переправу, конечно, не стали. Но для транспорта ввели ограничения, из-за которых почти во все дни ремонта на мосту собирались огромные пробки. При этом работу подрядчик успел завершить раньше срока на два дня: по планам ремонт покрытия должны были закончить 26 августа.

– Сейчас Володарский мост полностью безопасен для пропуска транспорта и пешеходов, поэтому переживать не о чем, – заверили в «Мостотресте».

Напомним, что в поднявшийся где-то на 30 сантиметров пролет моста врезались два легковых автомобиля и автобус. В ЧП на Володарском пострадали три человека: водитель отечественной легковушки получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован. В больницу увезли также женщину, которая была за рулем иномарки, и одного из пассажиров автобуса.

– Мы будем связываться с пострадавшими и по необходимости оказывать помощь. Что нужно, будет сделано, – сообщили в «Мостотресте».

В результате ЧП на Володарском мосту пострадали три человека. Фото: соцсети.

По факту травмирования петербуржцев в Следственном комитете по Петербургу уже начали доследственную проверку.

При этом после ЧП проверять остальные разводные мосты города на Неве «Мостотрест» пока не собирается.

– У каждого моста своя технология и свои особенности, поэтому проверять их в связи с произошедшим нет необходимости, они все разные по своей конструкции. И они стопроцентно безопасны, – сказали в пресс-службе «Мостотреста».

За день до ЧП на Володарском мосту завершились ремонтные работы.Фото: Александр ГЛУЗ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Депутат Госдумы Михаил Романов уже обратился к губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко и призвал его устроить проверку на безопасность всем разводным мостам города.

– Самопроизвольное раскрытие моста через Неву – это очень серьезное происшествие. Пострадали автомобилисты, но ведь, потерпевших могло быть и больше: Володарский мост имеет пешеходные тротуары, по мосту движется и общественный транспорт, в том числе, трамваи. Наконец, в разгаре сезон судоходства по Неве, которая в этом месте имеет сильное течение. Этот инцидент может быть поводом для тревоги за состояние прочих разводных переправ Санкт-Петербурга, – отметил Михаил Романов.

Кроме того, парламентарий направил обращение Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование произошедшего на Володарском мосту под личный контроль.