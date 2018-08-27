Пять главных мифов о чае

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-27T15:09:53+03:00

Сегодня каждый любитель чая может легко выбрать «свой» фаворит из множества сортов. На прилавках есть и нежный зеленый жасмин, и благородный «эрл грей» и все виды фруктового чая

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А любой школьник сможет рассказать, чем улун отличается от пуэра.

А вот в начале 90-ых почитателям этого благородного напитка приходилось нелегко. Им приходилось довольствоваться лишь несколькими видами, которые при близком знакомстве отпугивали резким вкусом и едким запахом. Именно с тех пор в подсознании многих россиян поселилась мысль, что между пакетированным и листовым чаем всегда нужно выбирать последний. Ведь только в нем есть все полезные вещества, а о вкусовых качествах и говорить нечего! Мы решили развеять этот миф, и доказать, что чай в пакетиках тоже очень хорош. Если вы до сих пор не знаете, как определить качественный ли перед вами чай – читайте нашу статью.