Бетховен «помог» 15-летней петербургской пианистке попасть на прослушивание в музыкальный вуз

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-27T17:00:59+03:00

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МТС и Московский институт музыки им. Шнитке назвал имена победителей Всероссийского благотворительного творческого проекта «Поколение М» в конкурсе «От этно до классики». Победительницей стала 15-летняя Ирина Баженова из Санкт-Петербурга, которая в качестве приза получила возможность пройти персональное прослушивание в одном из главных музыкальных вузов страны.

В течение года онлайн-состязание юных музыкантов проходило на сайте проекта «Поколение М». Чтобы побороться за главный приз, участникам 15–18 лет необходимо было пройти серию специальных видео-уроков от музыкальных педагогов, исполнить инструментальное произведение и загрузить видео на сайт проекта. Лучших определил ведущий российский композитор Александр Бакши, чьи произведения исполняются в крупнейших концертных залах и на фестивалях Европы и Америки. Вместе с Ириной ими стали ребята из Краснодара и Новосибирска.

Ирина Баженова живет в Санкт-Петербурге, увлекается творчеством и много лет занимается в музыкальной школе. Победу в конкурсе ей принесло мастерское исполнение «Сонаты №1» Людвига ван Бетховена.

- От поездки жду невероятных эмоций и, что желание связать с музыкой свою жизнь, усилится, - признается победительница. - Музыкой занимаюсь в музыкальной школе с шести лет, до этого посещала занятия в детском кружке. После окончания музыкальной школы планирую поступить в музыкальное училище.

Кстати, Ирина – не новичок в «Поколении М». В прошлом году юная пианистка одержала победу в конкурсе инструменталистов «Онлайн-бэнд» и вошла в состав первой музыкальной группы, собранной в интернете. Участники группы получили уникальную возможность - сыграть вместе с известным оркестром «Фонограф» Сергея Жилина, выступить на одной сцене с призерами прошлых сезонов проекта МТС «Поколение М» и «Голос. Дети».

- О «Поколении М» узнала очень давно, когда следила за творчеством артистов продюсерского центра «Эколь». И в прошлом году решила попробовать свои силы в конкурсе «Онлайн-бэнд», все получилось, в этом сезоне мне захотелось посоревноваться в старшей категории, ­– рассказывает юная пианистка и признается, что победа стала для нее большим сюрпризом.

Что такое «Поколение М»?

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта — сайте проекта «Поколение М», в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу «Поколения М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие.

За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги и направляет их на лечение детей. В рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на операции 42 детям. Осенью стартует новый сезон проекта.

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